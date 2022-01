Mais ce sont les lignes épurées de la voiture, dominées par la forme pointue de la prise d’air avant, qui ont séduit les spectateurs, son profil en « nez de requin » faisant d’elle une icône de style durable. Cinq 156 sont en compétition en ce chaud dimanche de septembre, alors qu’un énorme peloton de trente-deux monoplaces F1 s’élance de la grille de départ à trois heures de l’après-midi. Deux heures, trois minutes et treize secondes plus tard, le « nez de requin » de Hill franchit la ligne d’arrivée à Monza et le titre mondial lui revient, faisant de lui le tout premier champion américain de Formule 1. Ferrari avait déjà remporté son tout premier titre Constructeurs cette saison-là, et ce dixième jour de septembre 1961 a marqué de manière indélébile les pages huileuses de l’histoire de la course automobile.