L’examen le plus attendu

Ainsi, la première voiture équipée d'un moteur six cylindres de l'histoire de la série monomarque a débuté sur des circuits extrêmement difficiles et spectaculaires, comme le veut la tradition du Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Son aérodynamique sophistiquée a été pleinement déployée dans les virages Arrabbiata du Mugello, dans les montées et les descentes du circuit de Portimão, dans la section Snake du COTA ainsi que dans le Corkscrew de Laguna Seca, pour ne citer que quelques-uns des circuits qui ont accueilli les deux séries. Une fois de plus, la voiture a passé l’examen avec brio, avec des temps au tour plus rapides de plusieurs secondes que ceux de la 488 Challenge Evo.

Il existe pourtant un tracé où la 296 Challenge a été confrontée à une épreuve tout aussi difficile et exigeante : celle de la presse internationale. C’est en effet dans les installations multifonctionnelles de Monteblanco, que cinq exemplaires aux livrées célébrant la série des championnats internationaux et régionaux ont été mis à l'épreuve par un groupe restreint de journalistes spécialisés venus des quatre coins du monde, y compris d’Australie qui, à partir de 2025, verra la naissance de la série Australasia.