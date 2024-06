Coup de foudre au premier tour

Les pilotes des deux séries nationales, Japon et Royaume-Uni, devront attendre l’année prochaine pour participer au 296 Challenge. Entre-temps, ils ont eu l’occasion de recueillir les idées et les commentaires des participants aux premières manches de la saison à COTA et au Mugello. Les feedbacks sont sans équivoque : la 296 Challenge, c’est un véritable coup de foudre.

Les pilotes ont clairement reconnu l’avancée des performances par rapport au modèle précédent, comme en témoignent les capacités maximales (avec des temps au tour moyens deux secondes plus rapides au Mugello que la 488 Challenge Evo) et en termes de constance et de durabilité.