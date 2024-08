L’écusson telle une œuvre d’art

On commence par appliquer de la peinture noire ainsi qu’une couche protectrice transparente. Puis on continue avec le Giallo Modena et une couche de vernis transparent. Viennent en dernier lieu le rouge et le vert du drapeau italien : ces deux couleurs sont peintes en une seule fois puisqu’elles ne se chevauchent pas. On termine l’opération par les couches de vernis transparent. On répète la même opération pour toutes les couches restantes, avant de mettre l’écusson à sécher.

Après le contrôle qualité, on passe à une autre étape critique : le ponçage. Les artisans peintres utilisent des ponceuses orbitales pour lisser la surface de l’écusson de sorte à garantir l’harmonie entre celui-ci et la carrosserie de la voiture. Enfin, le scudetto est soumis à un important test de résistance à l’humidité. Une « chambre d’humidité » spéciale, hermétiquement fermée, qui crée un environnement extrêmement humide, est placée sur l’écusson pendant près d’une journée entière. Si de petites bulles apparaissent à la surface une fois la chambre retirée (un phénomène appelé « cloquage »), cela signifie que quelque chose n’a pas fonctionné et qu’il faut recommencer le processus depuis le début. « Mais cela ne s’est jamais produit », déclare M. Del Puglia.