Si l’on suit, au fil des ans, le parcours de Ferrari en matière d’éclairage, on s’aperçoit que l’innovation et le design vont de pair. La 166 MM Barchetta, conçue par la carrosserie Touring de Milan, est expressive et élégante, presque innocente. Quatre ans plus tard, c’est au tour de la 375 MM de voir le jour. Citons la voiture carrossée par Scaglietti pour le célèbre réalisateur italien néoréaliste, Roberto Rossellini : ses feux carénés et les feux auxiliaires insérés dans la calandre sont d’une grande efficacité.





Tout comme la voiture que le réalisateur a commandée pour sa femme, l’actrice Ingrid Bergman, dont les phares sont dissimulés dans le haut des ailes avant, dans un style si avant-gardiste que la 612 Scaglietti de 2003 a pu lui rendre hommage tout en ayant l’air tout à fait contemporaine.





Quelques années plus tard est née la 250 GT California Spyder, une autre Ferrari créée dans l’intention de courtiser une clientèle américaine puissante et en pleine expansion. Phares carénés ou non carénés : les propriétaires pouvaient choisir, bien que l’extrême rareté de la version à empattement court - seulement 16 exemplaires à phares ouverts furent fabriqués - tendait à influencer l’opinion.