Beaucoup d’autres voitures suivront, souvent à la demande de clients riches voulant profiter de la belle saison. Certaines se faisant légèrement plus discrètes par rapport aux standards Ferrari, par exemple les 400 et 410 Superamerica, d’autres se montrant plus raffinées comme le cabriolet 250 PF.





La Spider la plus célèbre de Ferrari est certainement la 250 GT California, un modèle né sous l’impulsion de l’Américain Luigi Chinetti, confident d’Enzo Ferrari, et de John von Neumann, l’importateur de la Maison sur la côte ouest, tous deux désireux de créer une voiture ouvertement sportive. Deux versions font alors leur apparition : une voiture à empattement plus long basée sur le Tour de France, et en 1960, une voiture plus courte qui s’inspire de la 250 GT passo corto.