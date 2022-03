L’année dernière, Ferrari Classiche a célébré son 15e anniversaire. Depuis sa création en 2006, le service s’est consacré à la restauration, à l’entretien et à l’authentification des modèles du Cheval cabré de tous âges, y compris des légendes rares comme la 412P qui a remporté les 24 Heures de Daytona en 1967 et la 357 F1, la première Ferrari à avoir remporté une course de Formule 1.

Le service Classiche est situé dans l’usine qui a vu Enzo Ferrari lancer la 125 S le 12 mars 1947, la première voiture à porter son nom, ouvrant la voie à 75 ans de savoir-faire, de dévouement, de tradition et d’innovation Ferrari.