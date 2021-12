En 1955, Landi ramène la 375 en Italie pour que Scaglietti la transforme en voiture de course dans le style d'une 750 Monza, tout en conservant la position centrale de conduite. Deux ans plus tard, elle subit l’ignominie de voir son V12 remplacé par un V8 Chevrolet, avec lequel elle court à Interlagos. La carrosserie a encore été modifiée en 1959-1960. Sa dernière course aurait également eu lieu à Interlagos en 1964.





Colin Crabbe, collectionneur de voitures de course historiques, avait un talent unique pour dénicher les rares survivantes dignes d’intérêt. Il a acquis les restes du châssis 5 dans les années 1970, avant de les confier à son compatriote britannique et restaurateur de voitures de course Tony Merrick, pour une reconstruction complète. Cela incluait une toute nouvelle carrosserie, ce qui n’a pas vraiment satisfait les experts de Ferrari Classiche 40 ans plus tard.