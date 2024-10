Quand le son s’unit au style

Équipée de douze pilotes personnalisés diffusant le son dans toutes les directions, la barre de son Beosound Theatre Ferrari Edition intègre également des éléments en aluminium Grigio Corsa ainsi que le logo Cheval cabré de Ferrari.

La Beovision Theatre Ferrari Edition est entièrement construite en aluminium anodisé en gris Grigio Corsa, avec une structure à lamelles pour vivre une expérience cinématographique immersive. Le système comprend également un support motorisé et une Beoremote One, c’est-à-dire une télécommande ajoutée au Beovision et à la barre de son. La Beoremote One est usinée à partir d’une seule pièce d’aluminium déclinée dans une finition Grigio Corsa assortie, elle est rehaussée de la plaque Cheval cabré de Ferrari et bien sûr, du logo Bang & Olufsen gravé au laser sur la surface.