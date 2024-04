La vitesse du son

« En nous inspirant du rouge signature de Ferrari, nous avons exploré et pris en compte un certain nombre des différentes couleurs disponibles pour les Ferrari », explique Poulsen. « Nous avons finalement sélectionné un rouge moderne et mature avec des nuances rouge cerise profondes. Associée à un noir intemporel et appliquée sur l'aluminium par double anodisation, la couleur est le trait d’union parfait entre nos deux marques à travers une expression audacieuse unique. Impossible d’ignorer le rugissement du rouge. Et la profondeur du noir vous attire, révélant des couches du savoir-faire artisanal ».

Il y a près de 70 ans, Bang & Olufsen a été le premier à utiliser l'aluminium pour le design. En 1955, alors que l’industrie utilisait par convention des métaux lourds tels que le cadmium, le chrome et le nickel pour les produits audio, les ingénieurs de B&O ont été intrigués par les possibilités qu’offraient un matériau adopté par les industries automobile et aéronautique ; un matériau solide, flexible, plat et résistant à la corrosion. À cette époque, Ferrari travaillait avec le « maestro de l'aluminium », Sergio Scaglietti, qui habillait les Ferrari de route et de course dans de superbes carrosseries légères.