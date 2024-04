Les règles du marché chinois

Texte : Daniele Bresciani - Photos : Pavel Shubskiy



Si la caractéristique principale du Ferrari Far and Middle East Hub de Dubaï, que nous avons abordé dans le numéro précédent de The Official Ferrari Magazine, réside dans sa grande diversité, celle du Hub Ferrari Greater China est, au contraire, son caractère unique, c’est-à-dire l’homogénéité culturelle et linguistique d’un marché qui, en termes de statistiques et de taille, s’apparente davantage à un continent qu’à une nation.

C’est une caractéristique que Giuseppe Cattaneo connaît bien. Il est depuis 2019 le manager italien à la tête du Hub qui, hormis la Chine continentale, comprend également Hong Kong, Macao et Taïwan : « ‘Respect’ est le premier mot qui me vient à l’esprit lorsque je pense à la Chine. Le respect d’une tradition millénaire qui, cependant, va de pair avec une technologie très avancée. Le respect d’une population immense, très attachée à son passé, et d’une société qui s’est montrée capable de nouer des relations commerciales dans le monde entier, en ayant toujours le regard tourné vers l’avenir ».