LOIN ET GRAND

Étalez une carte du monde devant vous. Prenez ensuite un compas, ouvrez-le, positionnez-le sur Singapour et tracez un cercle. Sa circonférence trace un trait englobant le Japon, l’Inde, les Émirats arabes et l’Océanie. À l’intérieur du cercle se trouvent les pays qui forment le Hub de l’Extrême-Orient et du Moyen-Orient, sans aucun doute le plus varié de l’univers Ferrari. Il compte dix-huit pays. Le Hub, siège social pour l’Extrême-Orient et le Moyen-Orient, a été implanté à Singapour, et compte des filiales à Tokyo et à Sydney, ainsi qu’un bureau régional à Dubaï.





S’y ajoutent l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Viêt Nam, l’Arabie saoudite, le Liban, Oman, le Qatar, le Koweït et enfin le Bahreïn. En dépit des différences culturelles, linguistiques et monétaires, tous ces pays partagent la même passion pour le Cheval cabré, qu’elle soit de longue date ou plus récente. N’oublions pas non plus de mentionner les différents fuseaux horaires.