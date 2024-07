Cavalcade 2024

Si les roulages exclusifs de Ferrari sont réputés pour leurs destinations magnifiques et leurs itinéraires routiers extraordinairement pittoresques, la toute dernière Cavalcade Ferrari a vraiment sorti le grand jeu. En effet, elle a réuni une multitude de modèles du Cheval cabré, tous somptueux et différents, ainsi que leurs propriétaires dans la ville la plus romantique d’Italie : Venise.