La Ferrari SP-8

La SP-8 sous vos yeux est l’une de ces créations. La dernière-née du programme One-Off est le résultat de l’étroite collaboration entre un client taïwanais et l’équipe de design du Centre de style Ferrari, dirigée par Flavio Manzoni. Le résultat ? Une deux-places pur-sang, dont l’identité roadster est renforcée par l’absence de toit.

Basée sur la F8 Spider, la SP-8 hérite de la même configuration et du même châssis et, plus important encore, de l’un des moteurs les plus encensés par la critique, quatre fois de suite lauréat du prestigieux prix « Moteur de l’année » (International Engine of the Year) : le V8 biturbo de 3,9 litres. Bien entendu, éliminer totalement le toit d’une voiture dotée d’un moteur aussi phénoménal présente des défis aérodynamiques uniques. La SP-8 a été largement affinée grâce à des tests incessants en soufflerie et sur piste, afin de garantir le même confort acoustique que la F8 dont elle s’inspire.