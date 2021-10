LE PLUS AMBITIEUX PROJET DE FERRARI

Ce nouveau modèle combine les plus grandes prouesses d'ingénierie réalisées par la marque dans les domaines des GT et des Formule 1.

Ses performances sont encore inégalées sur une voiture de production Ferrari et ses technologies novatrices des plus avancées équiperont peu à peu le reste de la gamme Ferrari. La LaFerrari est la toute première voiture équipée de la technologie hybride à quitter les ateliers de Maranello. Le V12 6 262 cc développe près de 800 CV et est accompagné d'un moteur électrique de 120 kW (163 CV) pour une puissance totale de plus de 960 CV.