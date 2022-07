Un extraordinaire circuit dans les Alpes autrichiennes avec Ferrari Tour

La nouvelle étape de juillet du Ferrari Tour a vu vingt-cinq Ferraristi de toute l'Europe se rassembler sur les routes spectaculaires à travers les vallées et les montagnes des Alpes autrichiennes.

Des paysages montagneux, des lieux à couper le souffle et une excellente cuisine locale ont servi de toile de fond à ces trois jours inoubliables au cours desquels les Ferraristi et les passionnés ont pu s'amuser d'un point de vue tout à fait unique, celui de leur Ferrari.

Le calendrier du Ferrari Tour poursuit son cours en septembre : le prochain événement aura lieu au cœur de la Toscane du 2 au 4 septembre.

Découvrez les détails des autres événements et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour rejoindre la communauté Ferrari et vivre cette expérience et d'autres expériences passionnantes au volant de votre Ferrari.