Le charme de la nouvelle Dolce Vita dans les Alpes suisses

Le tour au cours duquel la Ferrari Roma a eu la vedette dans les plus beaux sites et les plus fascinants paysages d'hiver de Suisse vient de se terminer.

Au départ de Gstaad en décembre 2021, de février à la mi-mars, la Ferrari Roma a ensuite visité, avec son élégance intemporelle, les destinations suisses les plus exclusives : en partant de Flims, Crans Montana et St. Moritz avant de terminer son voyage dans le fantastique décor de la ville de Lucerne.

Après l'avoir admirée de près, certains passionnés ont pu la tester directement sur la route, éprouvant le plaisir de conduite exaltant de la Roma dans les plus beaux virages en épingle à cheveux des Alpes suisses.

Revivez avec nous les moments les plus significatifs de ce voyage de la nouvelle Dolce Vita.

En savoir plus sur la Ferrari Roma