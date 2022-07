La nouvelle 296 GTS présentée en Suisse

La nouvelle 296 GTS, la dernière née du Cavallino Rampante, a été présentée lors d'une avant-première exclusive pour quelques clients Ferrari à Bâle, en Suisse.

Au cours d'une soirée vraiment spectaculaire, les invités ont pu admirer de près la nouvelle berlinette spider, présentée en personne par Marco Sambaldi, Head of Ferrari East Europe & Switzerland, Marianna Sarti - Head of Marketing Ferrari Europe&Africa e da Francesco Bianchi – Head of Ferrari Europa&Africa.

Avec cette nouvelle voiture, Ferrari porte le plaisir de conduire à un niveau supérieur. La 296 GTS, une évolution du concept de berlinette sportive spider biplace à moteur central arrière de Ferrari, bénéficie du nouveau moteur V6 à 120° couplé à un moteur électrique rechargeable (PHEV), déjà vu sur la 296 GTB, capable de délivrer jusqu'à 830 ch. La voiture redéfinit ainsi l'idée de plaisir au volant pour garantir une excitation pure non seulement lors de la recherche de performances maximales, mais aussi dans la conduite quotidienne.

Contactez le concessionnaire Ferrari le plus proche pour plus d’informations et découvrez les détails de la nouvelle 296 GTS !