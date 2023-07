Ferrari Tour : un voyage enchante parmi la Côte d’Azur

Un voyage fascinant, entre les nuances pastel des petits villages baignés par l’azur de la mer française et le doux parfum frais et fruité de la Provence voisine. Des lieux véritablement multisensoriels, à découvrir au volant de sa voiture ou en portant sa plus belle robe rouge Ferrari.

Trois jours d’émotions, parmi les paysages bucoliques de l'arrière-pays, les plages et les couleurs de la mer, plongées dans une atmosphère unique. Que ce soit au volant, en dégustant les délices culinaires dans des lieux époustouflants ou au cours des visites guidées, les Ferraristes ont pu découvrir la véritable atmosphère et le style de vie de la Côte d’Azur.

Le premier rendez-vous a été la présentation, au cœur des architectures modernes évocatrices du Maybourne Riviera, en savourant les mets du restaurant Ceto géré par les chefs cuisiniers de renommée mondiale Mauro Colagreco et Jean-Georges Vongerichtenper : un déjeuner spécial suivi d’un tour panoramique en direction du village enchanté de Grasse, centre mondial de la parfumerie situé entre la Côte d’Azur et les préalpes du Sud.

Samedi et dimanche, le parcours spécial s’est également attardé parmi les vignes et les oliveraies centenaires des alentours de Saint-Tropez ; à Prao Plage, la plus ancienne plage privée de Sainte-Maxime ; à la célèbre et emblématique Saint-Tropez ; parmi les collections artistiques exclusives du Domaine du Muy, blotti entre les massifs des Maures et de l’Esterel ; à la Villa Navarra, et bien d’autres encore. Des journées inoubliables marquées par le Cheval cabré.

Le troisième étape du Ferrari Tour prévue par le calendrier se déroulera le week-end du 23 au 25 juin en Sardaigne : un voyage à la découverte des beautés cachées et sauvages de l’île, des criques époustouflantes aux coins secrets, dans un cadre unique au monde.

Découvrez les détails des initiatives et contactez votre concessionnaire officiel Ferrari pour devenir membre de notre communauté afin de vivre toutes les émotions du Cheval cabré et les nombreuses expériences uniques au volant de votre Ferrari.