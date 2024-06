Ferrari Tour Sardaigne : à la découverte des beautés dissimulées de l'iconique île italienne

Débarquer sur l'iconique île italienne, une occasion que n'ont pas raté de nombreux passionnés Ferraristes venus de toute l'Europe, dont Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Monaco, Angleterre, France et, bien entendu, Italie. Les heureux participants ont eu la chance de conduire leur Ferrari sur des parcours enchanteurs, à la découverte des beautés dissimulées de cette île merveilleuse.

Nature sauvage, baies à couper le souffle devant une mer cristalline, excursions multisensorielles parmi les myrtes parfumés et pins séculaires, plongés dans une faune sauvage avec, tout autour, des restes archéologiques de la mystérieuse civilisation nuragique : tous les bons ingrédients pour trois jours inoubliables à la couleur Rosso Ferrari.

Parti à Nuoro, le Tour « Atene della Sardegna » est passé par plusieurs destinations d'exception : le bourg médiéval de Posada, véritable labyrinthe de roches ; Palau où les Ferrari ont embarqué sur un ferry à la découverte de l'île de La Maddalena et de ses îlots, de ses plages paradisiaques et de sa mer couleur émeraude ; le bourg médiéval de Luogosanto pour observer la noble et ancienne culture viticole du lieu et la Tenuta dell’Asinara, avec ses produits typiques et le célèbre élevage d'ânes sardes autochtones.

Au volant de leur Ferrari ou dans les superbes localités du Tour pour déguster les délices locaux, les heureux participants de la Communauté ont vécu de nombreux moments de partage et de divertissement au cours de ce voyage inoubliable.