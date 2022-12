Expériences de conduite Ferrari 2022: Une saison épatante à nul autre pareil, sous le signe de l'adrénaline !

Les Ferrari Tours offrent un accès exclusif à un univers d'expériences de conduite et de luxe dans quelques-uns des plus magnifiques lieux du monde, ou sur les routes parmi les plus emblématiques d'Europe. Des moments inoubliables sur les routes les plus époustouflantes d'Amalfi, dans les Alpes autrichiennes ou sur l'île espagnole d'Ibiza, où les fans peuvent vivre en groupe leur passion pour Ferrari.

Les expériences de conduite Ferrari sur circuit, Passione Ferrari et Passione Ferrari Club Challenge, donnent aussi aux clients Ferrari la liberté de libérer leur esprit sportif sur quelques-uns des circuits de course les plus iconiques.

Une saison à marquer d'une pierre blanche pour plus d'une raison : les événements Passione Ferrari, Ferrari Tour et Esperienza Ferrari ont franchi un cap important sur la voie du succès : certification ISO 20121, la norme internationale sur l'événementiel pour un développement durable. Il s'agit d'une reconnaissance importante pour Ferrari engagé à un système de management responsable, conforme aux cinq piliers de la stratégie de développement durable de l'entreprise de Maranello.

La saison événementielle 2022 a été l'occasion parfaite pour découvrir tout l'univers Ferrari avec des occasions inoubliables pour que les clients puissent partager leur passion avec des passionnés et s'immerger dans la Communauté Ferrari.

Nous tenons à remercier spécialement tous les Ferraristes qui ont vécu avec nous cette saison d'expériences passionnantes. Nous sommes déjà en train de chauffer les moteurs en vue de la prochaine saison !

Découvrez le calendrier 2023 des activités de conduite et contactez votre concessionnaire pour savoir comment participer et rejoindre la communauté Ferrari.