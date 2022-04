Les activités de conduite de Ferrari reçoivent la certification de durabilité ISO 20121

Les événements Passione Ferrari, Ferrari Tour et Esperienza Ferrari ajoutent à leur histoire de succès une reconnaissance importante, la certification ISO 20121, la norme internationale pour la gestion des événements durables.

Un pas en avant continu pour le monde des événements organisés sur le territoire européen par Ferrari qui, après avoir obtenu la certification en 2021 pour l'étape Passione Ferrari à Spa Francorchamps, a étendu cette année son engagement au service de la durabilité également aux Ferrari Tours, les expériences de conduite qui allient liberté de la route et frisson de la piste dans des sites exclusifs, et à Esperienza Ferrari, des essais sous le signe des émotions pour les Ferraristi passionnés.

Il s'agit d'une reconnaissance importante de l'engagement de Ferrari en faveur d'un système de gestion responsable, fondé sur les cinq piliers de la stratégie de durabilité de l'entreprise de Maranello.

La gestion durable des événements comprend, sans s'y limiter, l'évaluation des aspects suivants : collecte sélective des déchets et recyclage des matériaux (économie circulaire), efficacité énergétique, mobilité et logistique, accessibilité aux personnes handicapées, diversité et intégration, lutte contre le gaspillage alimentaire, développement local et impact économique.

