Mantuvieron una relación especial desde el principio, aunque a primera vista tenían poco en común. Niki nunca lo ocultó, pero de no ser por Clay nunca habría entrado en Ferrari. «Aunque con mis resultados, sin duda causé buena impresión», afirmó Niki en un evento de 2016. De Clay decía: «Amaba la vida, era encantador, una persona respetable con la que siempre me llevé bien. No éramos tan diferentes como la gente creía».

En 2006, poco antes de morir, Clay dijo de Niki: «No teníamos mucho en común. Yo vivía la vida día a día y nunca le di demasiada importancia a ganar. Quería divertirme, tanto dentro como fuera del coche. Pero Niki estaba programado para ganar, era un adicto al trabajo automovilístico y no disfrutaba mucho de la vida». De hecho, es difícil encontrar fotografías del austriaco sin el mono de carreras. Rara vez se le veía sonreír y siempre parecía ocupado, concentrado y decidido.