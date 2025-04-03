A partir de ahí, la carrera continuó bajo el hermoso sol de la mañana a través del municipio de Formigine y pasó en su camino por el impresionante castillo medieval.

Tras una hora agotadora y más de 21 km por carreteras locales cerradas en su mayor parte, los primeros clasificados empezaron a llegar a la Piazza Roma de Módena.

La victoria general fue para Emmanuel Wafula, un atleta keniata de 19 años que llegó a la meta en 59 minutos y 20 segundos, 47 segundos por delante de su compatriota Cosmas Boi, segundo clasificado, al que abrazó en la línea de llegada. Gladys Cherop, otra corredora keniana de renombre, se adjudicó una impresionante victoria en la categoría femenina al llegar a Módena en 1 hora, 8 minutos y 23 segundos.

En la carrera paralímpica resultó ganadora la atleta adaptada Rita Cuccuru, campeona de Maranello que alcanzó su mejor marca personal con un tiempo de 53 minutos 28 segundos.



