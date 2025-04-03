Pasión
Un esfuerzo adicional
Hasta 10 000 personas, entre ellas empleados de Ferrari, corrieron el domingo, 30 de marzo, en un encuentro deportivo de enorme éxito entre Maranello y Módena que abrió por primera vez al público las emblemáticas instalaciones de Ferrari.
Organizada por Master Group Sport en colaboración con el club deportivo ASD La Fratellanza 1874, la Mezza Maratona d’Italia «Memorial Enzo Ferrari» (Media maratón de Italia en memoria de Enzo Ferrari) también dedicará la recaudación a financiar un proyecto deportivo para la comunidad local.
Con un tiempo decididamente primaveral, el recorrido de 21 0975 km partió de una teatral salida cerca del Museo Ferrari de Maranello, desde donde la larga fila de corredores atravesó parte de la pista de Fiorano, un lugar emblemático hasta ahora inaccesible al público.
Una serie de Ferraris, expuestos junto a las famosas curvas del circuito, hicieron que la experiencia fuera aún más especial, entre ellos el hipercoche 499P, el monoplaza de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari, y otros deportivos actuales. Los corredores también franquearon la histórica entrada de la fábrica de Ferrari y su avenida central, otro lugar abierto al público por primera vez gracias al papel de Ferrari como socio organizador de la maratón.
A partir de ahí, la carrera continuó bajo el hermoso sol de la mañana a través del municipio de Formigine y pasó en su camino por el impresionante castillo medieval.
Tras una hora agotadora y más de 21 km por carreteras locales cerradas en su mayor parte, los primeros clasificados empezaron a llegar a la Piazza Roma de Módena.
La victoria general fue para Emmanuel Wafula, un atleta keniata de 19 años que llegó a la meta en 59 minutos y 20 segundos, 47 segundos por delante de su compatriota Cosmas Boi, segundo clasificado, al que abrazó en la línea de llegada. Gladys Cherop, otra corredora keniana de renombre, se adjudicó una impresionante victoria en la categoría femenina al llegar a Módena en 1 hora, 8 minutos y 23 segundos.
En la carrera paralímpica resultó ganadora la atleta adaptada Rita Cuccuru, campeona de Maranello que alcanzó su mejor marca personal con un tiempo de 53 minutos 28 segundos.
Todas las medallas se produjeron en las instalaciones de Ferrari utilizando la misma tecnología de fabricación aditiva empleada en la Fórmula 1 y que ahora debuta en coches de carretera de Ferrari con el superdeportivo F80. A los vencedores se les ofrecieron además visitas complementarias a los Museos Ferrari en Módena y Maranello.
También las comunidades locales se beneficiarán, ya que la recaudación de la Mezza Maratona d’Italia financiará un nuevo campo polideportivo en el Parco dello Sport de Maranello. Como socio colaborador, Ferrari donará una cantidad equivalente a las inscripciones de los empleados participantes.