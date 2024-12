El plateado de la familia

El rojo que eligió resulta muy llamativo a la luz del sol. Está unido a una fina franja paralela de color azul metálico. Es el complemento perfecto para el paquete exterior de fibra de carbono azul de Tailor Made que Fernando seleccionó, que abarca el «bumerán» del capó, las tomas de aire delanteras, los faldones laterales y el difusor trasero. Al abrir el capó, hace su aparición otra pieza totalmente escénica: fibra de carbono azul en todo el compartimento del motor.

Sobre la experiencia de trabajar con el departamento Tailor Made, Fernando no escatima elogios. «El equipo es increíble. Son verdaderos expertos: no solo escuchan atentamente lo que quieres, sino que también saben hacer sugerencias e inspirar ideas que quizá no habrías considerado antes. En cuanto vi mi configuración en pantalla, supe que era la adecuada para mí».

Si la carrocería es expresiva sin ser extrema, el interior tiene un aire totalmente distinto, como explica Fernando. «Al subir al coche, quiero sentir que entro en un entorno totalmente nuevo, percibir que esta experiencia va a ser importante».