Potencia estelar

No puede ser fácil mantenerse relajado en un entorno tan estresante e incómodo. Hoult asiente con la cabeza. «Es algo que me cuesta, porque obviamente la reacción natural del cuerpo en esas situaciones es tensarse. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque ralentiza tu tiempo de reacción y tu rendimiento. Pero lo que más me gusta de las carreras es que, cuando van bien, te colocan en un estado de meditación en el que das, recibes y, obviamente, tienes que estar muy presente debido a la situación en la que te encuentras. Creo que la velocidad máxima que alcanzamos en Watkins fue de 273 kilómetros por hora. De vez en cuando pienso: «Debo estar aquí? ¿Debo hacer esto? Verdaderamente no quieres tener pensamientos intrusivos, pero está claro que justo ese no es el ideal».

Por suerte, parece que los pensamientos intrusivos brillaron por su ausencia aquel fin de semana de competición de julio. Esta primera victoria debió de saber a gloria. «Sí», sonríe Hoult. «Era la primera vez que subía a un podio y descorchaba champán, pero lo hice fatal. Vi la foto y pensé: “No he colocado bien el pulgar en el cuello de la botella. No la he descorchado bien”. Fue un vergonzoso intento de celebrarlo con la clásica botella champán. Pero quizá pueda subir a más podios y mejorar».