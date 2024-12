Nota la diferencia

Este proceso de carrozado a mano duró hasta principios de la década de los 70, y cada vehículo era único. El departamento de Módena también se ocupa de estos coches, que fueron fabricados originalmente con estos métodos tan artesanales; era una época muy alejada de la perfección de la producción en serie actual. «Los carroceros de antaño “confeccionaban” un traje para los componentes mecánicos del coche, como los sastres», añade Modena. La mayoría de los coches que llegan al Departamento Classiche de Ferrari han vivido vidas intensas, porque han sido utilizados por sus anteriores propietarios y no se quedaron aparcados en un garaje. Muchos compitieron, otros se estrellaron, otros fueron reconstruidos o restaurados. El resultado es que cuando un cliente acude a Maranello con un proyecto de restauración, la carrocería no suele ser exactamente como era cuando salió por primera vez de las puertas del Cavallino Rampante, en Via Abetone Inferiore (Italia). Entrar en la solución Digital Bodywork Analysis.

Utilizando un avanzado software informático, el equipo de Diseño Ferrari, junto con Ferrari Classiche, puede crear una imagen tridimensional completa de todo el coche y su carrocería que refleja su estado actual. No se pierde ningún detalle: ni un golpe, ni un arañazo, ni una abolladura. A continuación, los artesanos de Classiche consultan el archivo de Maranello, donde se encuentran las imágenes del coche tal y como salió de fábrica, con su carrocería original. Al aplicar «secciones» de la imagen 3D del coche sobre las imágenes de archivo del vehículo original, se pueden ver los cambios realizados a lo largo de los años, teniendo en cuenta las limitaciones mecánicas.