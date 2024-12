El gran enfrentamiento

En Watkins Glen, el comienzo de aquel fin de semana de octubre fue un desafío para Ferrari: Niki se situó quinto, a más de tres décimas de la pole position que ostentaba Carlos Reutemann con Brabham, mientras que Clay ocupaba el noveno lugar, a más de seis décimas del primero. El 312 B3-74 había estado muy equilibrado durante toda la temporada, pero en Estados Unidos estaba resultando difícil conseguir la configuración correcta. Fittipaldi retoma la historia: «En la clasificación solo quedé octavo, justo por delante de Clay. Estaba increíblemente nervioso. La presión era inmensa. Pero el domingo, cuanto más se acercaba la carrera, más lúcido me sentía». Competidor constante, aún hoy recuerda la carrera con todo detalle. «Regazzoni hizo la mejor salida», afirma, «y en la primera curva ya me había adelantado. Sin embargo, en la siguiente pendiente logré seguir su estela. La oportunidad de atacar llegó en el punto de desaceleración al entrar en la curva 2. Intenté atacar por la izquierda, pero Regazzoni me bloqueó de inmediato. Estaba lo suficientemente lejos para virar hacia la derecha y ponerme a su lado, lo que me colocaba en la posición perfecta para la siguiente curva. Clay me empujó hacia el césped con dos ruedas, pero al desacelerar en la curva 3 tuvo que tomar una trazada ligeramente más amplia para evitar el contacto, con lo que me dio los pocos centímetros que necesitaba para realizar la maniobra. En las dos siguientes curvas amplié mi ventaja lo suficiente como para pensar que, a menos que tuviera algún problema técnico, volvería a ser campeón del mundo».