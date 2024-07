Coleccionando perfección

Andrew Pisker adquirió su primer Ferrari, un 308 GT4, a los 23 años. «Me gasté hasta el último céntimo que tenía para comprarlo», recuerda. «Pero fue la mejor decisión que he tomado nunca porque me abrió las puertas al mundo de Ferrari. Me atraía la mística especial que rodea el nombre de la marca. Engloba mucho más que la mera conducción: te sientes parte de algo grande, entre personas con ideas afines para las que, como yo, los coches son parte fundamental de la vida».

En los 40 años transcurridos desde que adquirió su primer Ferrari, Andrew ha sido propietario de una extraordinaria variedad de coches, desde clásicos emblemáticos hasta modernos de serie especial, desde coches de carretera hasta auténticos bólidos de carreras. Ha sido una inmersión cada vez más profunda en el mundo del Cavallino Rampante.