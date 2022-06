FIRST VICTORY

1947 FIRST VICTORY

Launch of 166 MM

1948 Launch of 166 MM

TRIUMPH AT LE MANS

1949 TRIUMPH AT LE MANS

DEBUT IN F1

1950 DEBUT IN F1

FIRST F1 WIN

1951 FIRST F1 WIN

VICTORY FOR ASCARI

1952 VICTORY FOR ASCARI

LAST PAN AMERICAN

1954 LAST PAN AMERICAN

QUEEN OF PARIS

1954 QUEEN OF PARIS