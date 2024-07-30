虽然候选车型名单很长。但主要候选车型之一（也是 50 年代最具历史意义的车型）是 250 GT Coupé，这是法拉利的第一款量产车型。

该车型于 1954 年巴黎车展上推出，于是使得法拉利从一家手工定制公路赛车的小批量生产商，转型为量产公路车制造商。其中，250 GT Coupé 的产量数目远远超过之前生产的任何一款法拉利。而且，产量提高以及通用设计对于法拉利作为汽车制造商的生存至关重要。



法拉利选择宾尼法利纳 (Pininfarina)为制造车身的合作伙伴，并在都灵格鲁利亚斯科 (Grugliasco) 建造了一家新工厂。此后，法拉利与宾尼法利纳维持数十年的密切合作，并成为汽车行业历史上最著名的合作伙伴关系之一。

