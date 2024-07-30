虽然候选车型名单很长。但主要候选车型之一（也是 50 年代最具历史意义的车型）是 250 GT Coupé，这是法拉利的第一款量产车型。
该车型于 1954 年巴黎车展上推出，于是使得法拉利从一家手工定制公路赛车的小批量生产商，转型为量产公路车制造商。其中，250 GT Coupé 的产量数目远远超过之前生产的任何一款法拉利。而且，产量提高以及通用设计对于法拉利作为汽车制造商的生存至关重要。
法拉利选择宾尼法利纳 (Pininfarina)为制造车身的合作伙伴，并在都灵格鲁利亚斯科 (Grugliasco) 建造了一家新工厂。此后，法拉利与宾尼法利纳维持数十年的密切合作，并成为汽车行业历史上最著名的合作伙伴关系之一。
若想成功大规模生产，新车款必须能吸引更多的客户群。因此，250 GT Coupé 的设计定位为公路车，针对想要一款适合每天使用的豪华旅行车的富裕客户。因此造就了法拉利首款 GT 的问世。
250 GT Coupé 以 250 Europa 车型为基础打造。早期的汽车被称为 Europa GT，250 GT Coupé 将前一代车型的 Lampredi V12 替换为经典的 Colombo V12，现在的排量为 3.0 升。不仅动力更强劲（可产生 220cv，高于 Europa 的 200cv），而且发动机构形更紧凑，让法拉利体积更小巧、更灵活。
早期的汽车均在宾尼法利纳 (Pininfarina) 工厂组装。但当这家著名的车身制造商无法满足新款 250 GT 的需求时，便将生产分包给了由前宾尼法利纳设计师马里奥·博阿诺 (Mario Boano) 创立的 Carrozzeria Boano 车厂。直到 1958 年宾尼法利纳的新工厂竣工后，才开始真正的批量生产，并推出了经典的凹背车（notchback）造型的 Coupé 轿跑车版 250 GT。
宾尼法利纳车厂即使在一般的汽车批量生产时，车身细节的修改也很常见。250 GT Coupé 沿袭了法拉利的传统风格，衍生出许多独特的变体，包括轻量级竞赛版和特殊的一次性定制车。例如：比利时公主订购的具备 Vignale 车身的 250 GT，以及摩洛哥国王定制的独家车型。另外还有一个 Speciale 特殊版本，仅生产了四辆。
其上引入许多技术升级，包括：螺旋弹簧前悬架和于 1959 年底出产的盘式制动器。最大功率进一步提高到 240cv，同时仍通过三个经典的双扼流韦伯化油器进行进气。
250 GT Coupé 的底盘和发动机成为了 60 年代中期之前大多数法拉利量产车的关键配备，包括 250 GT 2+2（第一款大批量生产的四座法拉利），和 250 GT Berlinetta Lusso（250 GT 系列中的最后一款）。这些车型实际上也是 GT Coupé 的替代品。
尽管按照法拉利的标准来看产量似乎很大，但按照汽车行业标准来看产量仍然有限。1958 年至 1960 年间，250 GT Coupé 停产，总共仅生产了 353 辆。
继 250 GT Coupé 之后，随着新车型的推出以及全球新市场热爱马拉内罗汽车，法拉利系列的生产能力将急剧增长。
至今法拉利汽车仍然保持着极高的独家性。如以往一样，新款跃马仍是独一无二，这要归功于越来越受欢迎的个性化计划。该计划允许客户打造自己的定制汽车。这款令人惊艳的 250 GT Coupé 今年已有 70 岁高龄，是开创定制潮流的法拉利车款之一。