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250 GT Coupé 于 1954 年推出，标志着法拉利从一家手工打造的公路赛车小批量生产商，转型为一家实力派的量产汽车制造商，为跃马品牌至今所享有的巨大成功铺路
撰文: Gavin Green / 视频: Oliver McIntyre

哪一款法拉利最具历史意义？法拉利作为一家历史悠久的汽车制造商，产品选择范围十分广泛且多样。历史上第一辆法拉利，即 1947 年生产的 125 S ，拥有良好的口碑。1949 年赢得勒芒冠军的 166 MM 也让 Scuderia 法拉利车队登上了全球赛车界的版图。还有，1962 年的 250 GTO 也是一个强有力的竞争者。除了在赛车运动中获得成功之外，若是以拍卖价格作为衡量标准的话，该车款仍然是法拉利最有价值的车型。或许是 F40，许多法拉利爱好者坚持认为该车款仍是马拉内罗最令人激赏的公路用车 - 而法拉利最重要优势就是提供驾驶乐趣。

见证250 GT Coupé如何塑造早期法拉利历史的故事……

虽然候选车型名单很长。但主要候选车型之一（也是 50 年代最具历史意义的车型）是 250 GT Coupé，这是法拉利的第一款量产车型。

该车型于 1954 年巴黎车展上推出，于是使得法拉利从一家手工定制公路赛车的小批量生产商，转型为量产公路车制造商。其中，250 GT Coupé 的产量数目远远超过之前生产的任何一款法拉利。而且，产量提高以及通用设计对于法拉利作为汽车制造商的生存至关重要。

法拉利选择宾尼法利纳 (Pininfarina)为制造车身的合作伙伴，并在都灵格鲁利亚斯科 (Grugliasco) 建造了一家新工厂。此后，法拉利与宾尼法利纳维持数十年的密切合作，并成为汽车行业历史上最著名的合作伙伴关系之一。

上图：1954年与宾尼法利纳合作开发的法拉利250 GT Coupé，被许多人认为是1950年代最重要的跃马车型

若想成功大规模生产，新车款必须能吸引更多的客户群。因此，250 GT Coupé 的设计定位为公路车，针对想要一款适合每天使用的豪华旅行车的富裕客户。因此造就了法拉利首款 GT 的问世。

250 GT Coupé 以 250 Europa 车型为基础打造。早期的汽车被称为 Europa GT，250 GT Coupé 将前一代车型的 Lampredi V12 替换为经典的 Colombo V12，现在的排量为 3.0 升。不仅动力更强劲（可产生 220cv，高于 Europa 的 200cv），而且发动机构形更紧凑，让法拉利体积更小巧、更灵活。

早期的汽车均在宾尼法利纳 (Pininfarina) 工厂组装。但当这家著名的车身制造商无法满足新款 250 GT 的需求时，便将生产分包给了由前宾尼法利纳设计师马里奥·博阿诺 (Mario Boano) 创立的 Carrozzeria Boano 车厂。直到 1958 年宾尼法利纳的新工厂竣工后，才开始真正的批量生产，并推出了经典的凹背车（notchback）造型的 Coupé 轿跑车版 250 GT。


上图：1958年250 GT Coupé的精美内饰与其由宾尼法利纳设计的外观一样引人注目

宾尼法利纳车厂即使在一般的汽车批量生产时，车身细节的修改也很常见。250 GT Coupé 沿袭了法拉利的传统风格，衍生出许多独特的变体，包括轻量级竞赛版和特殊的一次性定制车。例如：比利时公主订购的具备 Vignale 车身的 250 GT，以及摩洛哥国王定制的独家车型。另外还有一个 Speciale 特殊版本，仅生产了四辆。

其上引入许多技术升级，包括：螺旋弹簧前悬架和于 1959 年底出产的盘式制动器。最大功率进一步提高到 240cv，同时仍通过三个经典的双扼流韦伯化油器进行进气。

250 GT Coupé 的底盘和发动机成为了 60 年代中期之前大多数法拉利量产车的关键配备，包括 250 GT 2+2（第一款大批量生产的四座法拉利），和 250 GT Berlinetta Lusso（250 GT 系列中的最后一款）。这些车型实际上也是 GT Coupé 的替代品。

上图：直到1960年代中期250 GT Coupé的底盘和发动机都是构成了大多数法拉利量产车的基础。

尽管按照法拉利的标准来看产量似乎很大，但按照汽车行业标准来看产量仍然有限。1958 年至 1960 年间，250 GT Coupé 停产，总共仅生产了 353 辆。

继 250 GT Coupé 之后，随着新车型的推出以及全球新市场热爱马拉内罗汽车，法拉利系列的生产能力将急剧增长。

至今法拉利汽车仍然保持着极高的独家性。如以往一样，新款跃马仍是独一无二，这要归功于越来越受欢迎的个性化计划。该计划允许客户打造自己的定制汽车。这款令人惊艳的 250 GT Coupé 今年已有 70 岁高龄，是开创定制潮流的法拉利车款之一。