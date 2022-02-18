1947年，恩佐·法拉利推开了马拉内罗工厂的大门，向世界展示了他第一辆真正的跃马赛车：搭载V12的125 S。这辆车是一个意向声明，它的建造并不旨在简单地参与竞争，而是赢取冠军，并在1947年5月20日罗马大奖赛的第二场比赛中如愿以偿。
由佛朗哥·科蒂斯（Franco Cortese）驾驶的125 S出色地完成了卡拉卡拉泰尔梅赛道的40圈，以88.5公里/小时的平均速度行驶了137.6公里，助力法拉利斩获当年六场胜利中的第一场。
但是有人认为并不是这一场胜利，而是九天后，在皮亚琴察赛道举行的首场比赛，让法拉利车队走上了康庄大道，获得比历史上任何一支车队都要多的一级方程式桂冠。因为在那里，125 S出现了泵故障，未能完成赛事。
观看庆祝恩佐·法拉利的持续传承和创新精神的新影片
一辆刚刚向全世界宣言要征服一切的赛车，却在第一场比赛中就发生故障，或许对于许多人来说是难以承受的痛苦。但对于恩佐·法拉利而言，这不是绝望的时刻，而只是一个“有希望的失败”。这是一个学习曲线，只是他在坚定不移地追求持续性能发展宏图的另一个小章节。最好的法拉利，确实就是下一辆，修复后的125 S在罗马完成了壮举。
如今，任何一辆跃马跑车都清晰地体现了这种优质基因。正是这种追求无限成就的精神，从马拉内罗工厂车间流向依然矗立着恩佐故居的菲奥拉诺赛道，并延伸到更远的世界。如今，自信精神、创新的渴望以及毫不妥协质疑一切的必要性在法拉利内部依然坚挺，与75年前恩佐创立公司时一样强烈。
本月，为了庆祝恩佐2月18日的生日，跃马推出了一部全新影片，向创始人历久弥坚、不屈不挠的创新愿景致敬。 Instagram 活动鼎力支持，采用了多年前开启法拉利历史篇章的名言和时刻，彼时，125 S赛车从工厂驶出，准备就绪实现改变世界的宏愿。