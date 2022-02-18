1947年，恩佐·法拉利推开了马拉内罗工厂的大门，向世界展示了他第一辆真正的跃马赛车：搭载V12的125 S。这辆车是一个意向声明，它的建造并不旨在简单地参与竞争，而是赢取冠军，并在1947年5月20日罗马大奖赛的第二场比赛中如愿以偿。





由佛朗哥·科蒂斯（Franco Cortese）驾驶的125 S出色地完成了卡拉卡拉泰尔梅赛道的40圈，以88.5公里/小时的平均速度行驶了137.6公里，助力法拉利斩获当年六场胜利中的第一场。





但是有人认为并不是这一场胜利，而是九天后，在皮亚琴察赛道举行的首场比赛，让法拉利车队走上了康庄大道，获得比历史上任何一支车队都要多的一级方程式桂冠。因为在那里，125 S出现了泵故障，未能完成赛事。



