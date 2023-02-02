法拉利250 GTO不仅仅是一辆外形极为美丽的汽车，它还是一件正式的艺术品-- 意大利的博洛尼亚法院在2019年做出了法律裁定，禁止任何公司复制这辆马拉内罗标志性的工业设计作品。
该车型获得'食蚁兽'绰号的原因为其长且低的引擎盖造型，线条一直延伸到流线型有机玻璃前灯罩和突出的前格栅。250 GTO也是首度采用功能驱动设计的车款。
观看视频： 250 GTO 那令人惊叹的背后故事，它现在是地球上最受追捧的跑车之一
GTO是意大利文Gran Turismo Omologata（英文Grand Touring Homologation）的缩写，这意味着250 GTO 符合了国际汽联第3组 - Grand Touring Car赛车运动类别的认证要求。推出该车款原因是为了击败当时赛道上出色的AC Cobra、捷豹E型和各种阿斯顿马丁赛车。让法拉利赛车具备更优越的空气动力学的车身是实现这一目标的关键。
显然这不是容易的项目。GTO的前身是与其密切相关的短轴距250 GT“SWB”--该车款于1959年底首次亮相，并在赛车运动表现极为成功。但由于竞争加剧，所以法拉利必须进一步加强赛车性能。
250 GTO 最初于61 年前左右亮相，在造型和动力方面都是前所未有的设计
Colombo 设计的3 升 V12 前置发动机将汽车的速度推至到 252 公里/小时，快到令人眼花缭乱的地步
后轮拱也经过重新设计，整体线条流动更优雅地连贯至后方的车尾及尾灯。虽然只透过一些微妙的改变，已产生强化曲线和更美观的设计，以及在赛道上获得更强大空气动力学效果。
在GTO汽车内部的制造细节没有一点虚饰，减轻重量是当时第一目标-配备了布面桶形座椅，没有地毯或顶篷，加上一个之后成为法拉利的商标的外露式金属材质变速器门。该车甚至未安装速度表。
尽管 250 GTO 仅生产了 36 辆，但六年后它们仍然存在，为合法公路用车
结合其300马力的输出功率，175英里每小时的最高速度和未添燃油时车重仅为880公斤（相较于 250 GT SWB，显著升级包括增加20马力，7英里每小时和减轻至少60公斤）。250 GTO立即具有竞争力，于国际汽联的国际锦标赛2.0升以上类别夺得GT机制造商'62，'63和'64三年的宝座。
1962年到64年间只生产了36辆该款合法公路用车，如今仍然存在，并且都是有史以来最受追捧和最有价值的收藏车。
“食蚁兽”的传承在汽车界是无与伦比的伟大； 它的稀缺性、美观和驾驶特性使其成为现存最抢手的汽车之一
然而，并非所有GTO均具备相同的造型--前33辆第一系车的前格栅上方安装有三个D形通风口，在前轮后侧安装了两个鲨鱼鳃状通风口；而1964年生产的3辆的第二系车的车头不再具备通风口，但在前轮后面增加了一个额外的通风口。部分第一系车也进行如同第二系列车身的改装，其他的则进行不同的修改。
虽然它们呈现各式各样的风格，但均为正式的艺术作品。