法拉利250 GTO不仅仅是一辆外形极为美丽的汽车，它还是一件正式的艺术品-- 意大利的博洛尼亚法院在2019年做出了法律裁定，禁止任何公司复制这辆马拉内罗标志性的工业设计作品。

该车型获得'食蚁兽'绰号的原因为其长且低的引擎盖造型，线条一直延伸到流线型有机玻璃前灯罩和突出的前格栅。250 GTO也是首度采用功能驱动设计的车款。

