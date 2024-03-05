不朽的传奇——法拉利 F40

恩佐·法拉利的离去不是一声呜咽，而是一声巨响。他跨越了两个世纪的一生精彩丰满，在汽车兴起的过程中发挥了举足轻重的作用，因此他亲自签署的最后一辆跑车当属法拉利最好的车型之一。即使以法拉利近乎苛刻的标准来看，F40 也具有划时代的意义：这是一款动力强劲的极速车型，概况了法拉利所代表的一切，甚至是一种独特的桀骜精神。
恩佐自诩为“男人的煽动者”，同时也是一位公认的人才发掘者。当他于 1979 年聘请工程师尼古拉·马特拉齐（Nicola Materazzi）时，就等于招募到了意大利在新兴涡轮增压技术方面最权威的专家。除了参与法拉利车队 80 年代早期 F1 赛车的设计工作外，马特拉齐还负责监督开发 GTO 车型的团队。这款跑车最初被设计为 B 组赛车，但当国际汽联出于安全考虑取消该系列赛事时，它又被迅速改装为公路跑车。尽管 GTO 的诞生过程十分复杂，但它的销量却非常好，以至于恩佐非常希望能推出一款后继车型。取名 F40 为了纪念公司 40 年的辉煌历程。法拉利原计划生产 400 辆，但最终产量却超过了 1300 辆。
F40 在不到一年的时间内完成了该车的开发，恩佐也给予开发团队极大的自由度。这使他们能够打造出一款具有罕见专注性和目的性的跑车，体现了涡轮增压技术从赛道到公路的转移。当然，独特的外观是所有伟大汽车的标志之一。
F40 采用了当时 F1 的技术，钢制管状空间框架底盘还配备了凯夫拉面板。车门、发动机盖和行李箱盖均由碳纤维制成。搭载了 2936cc 双涡轮增压 V8 发动机，可产生 478CV 的动力，纵向安装以容纳等长排气管和涡轮增压器支架。缸体、气缸盖、凸轮盖和进气歧管在马拉内罗铸造厂采用硅铝合金铸造，而曲柄则由实心钢坯加工而成。
F40 的干重仅为 1250 千克，在 4.1 秒内即可达到 100 公里的时速。更重要的是，法拉利宣称其最高时速为 324 公里/小时，这在 1987 年是一项了不起的成就。F40 确实是第一款突破这一重要门槛的量产汽车。
这也为其赢得极高的声誉。它的成功也得益于宾尼法利纳公司的皮埃特罗·卡马德拉（Pietro Camardella）赋予车身设计的野性之美。宾尼法利纳的首席设计师莱昂纳多·菲奥拉万蒂（Leonardo Fioravanti）回忆说：“我们一头扎进了这项工作中。在风洞中进行了大量的空气动力学优化研究，以便获取最适合史上最强法拉利公路跑车的相关系数。其设计风格与性能相得益彰：低矮的发动机罩具有非常细小的悬垂、NACA通风口和后扰流板，我的同事奥尔多·布罗瓦隆（Aldo Brovarone）将后扰流板以直角放置，这个设计使该款车型声名远播。”
图一：一名工程师正在维修F40的双涡轮增压V8发动机。图二：纵向安装的发动机。图三：内饰简单但实用。图四和五：F40停靠在路边，以及在路上行驶——这是它的自然栖息地。
F40 也是一款需要车手由衷敬佩的跑车。曾在 1987 年为法拉利车队效力的格哈德·伯杰（Gerhard Berger）诙谐地称F40“非常容易驾驶......如果有赛车经验的话”。 这或许太过于轻描淡写了。先不说这些赛车现在已经成为价值连城的历史名车，F40 的双涡轮增压、一触即发的油门响应，以及完全没有牵引力或制动辅助装置的特性，都能让驾驶者感到无比兴奋，但又神经紧绷。光是坐在车内就令人生畏：车门板是裸露的，仪表板稀疏，甚至没有地毯。碳纤维座椅上覆盖着 Nomex 防火布。这款车绝对不容忽视。
按下启动按钮，发动机立即喷发。怠速运转时，声浪如同赛车般响亮，而它行驶起来时，又会进入梦幻般的境界。如今，包括法拉利在内的汽车行业正在研究如何为电动动力系统增添灵魂，增加某些机器独有的神奇配方。F40 就是这样一种，因为这是内燃机最最令人陶醉的时刻。它以宇宙暴力加速，双涡轮增压器嗖嗖作响，呼啸而过，召唤你乘风破浪。在数字世界中，F40 是一种超负荷的模拟。