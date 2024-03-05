不朽的传奇——法拉利 F40

恩佐·法拉利的离去不是一声呜咽，而是一声巨响。他跨越了两个世纪的一生精彩丰满，在汽车兴起的过程中发挥了举足轻重的作用，因此他亲自签署的最后一辆跑车当属法拉利最好的车型之一。即使以法拉利近乎苛刻的标准来看，F40 也具有划时代的意义：这是一款动力强劲的极速车型，概况了法拉利所代表的一切，甚至是一种独特的桀骜精神。

恩佐自诩为“男人的煽动者”，同时也是一位公认的人才发掘者。当他于 1979 年聘请工程师尼古拉·马特拉齐（Nicola Materazzi）时，就等于招募到了意大利在新兴涡轮增压技术方面最权威的专家。除了参与法拉利车队 80 年代早期 F1 赛车的设计工作外，马特拉齐还负责监督开发 GTO 车型的团队。这款跑车最初被设计为 B 组赛车，但当国际汽联出于安全考虑取消该系列赛事时，它又被迅速改装为公路跑车。尽管 GTO 的诞生过程十分复杂，但它的销量却非常好，以至于恩佐非常希望能推出一款后继车型。取名 F40 为了纪念公司 40 年的辉煌历程。法拉利原计划生产 400 辆，但最终产量却超过了 1300 辆。

