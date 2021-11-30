Сын новозеландского овцевода, он выступал за Ferrari с 1967 по 1969 год и много раз поднимался на подиумы, среди которых третье место на Гран-при Монако в первой гонке за Скудерию, в возрасте всего 23 лет. В 1967 году он четырежды занимал третье место.





В 1968 году он мог стать одним из претендентов на чемпионский титул. Комбинация «Эймон / Ferrari» была самой быстрой в сезоне. Он трижды занимал поул-позицию, был на первом ряду стартовой решетки в восьми из двенадцати гонок и много раз лидировал по ходу гран-при. Тем не менее, ему раз за разом не удавалось победить, как правило, из-за банальных механических неисправностей.