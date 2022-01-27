Гоночное наследие столь же красивой, сколь и быстрой модели Ferrari 156 F1, выпущенной в 1961 году, было одновременно недолгим и успешным. В ходе всего одного сезона легкая машина с задним двигателем доминировала над соперниками почти в каждой гонке и выиграла пять из восьми заездов, таким образом обеспечив Филу Хиллу титул первого американского чемпиона среди пилотов, а Ferrari — первую победу в кубке конструкторов.
Модель также стала участником последнего в истории финиша, в котором первые четыре места заняли автомобили официальной команды (третья гонка в серии в Спа, Бельгия) и вписала свое имя в печальную историю автоспорта, когда немецкий гонщик Вольфганг фон Трипс погиб в трагической аварии в Монце.
Чистая трасса позади и впереди: всего один сезон легкий «Акулий нос» будет доминировать в соревнованиях почти в каждой гонке
Обтекаемый дизайн и уникальные воздухозаборники радиатора, разработанные Карло Кити и Мауро Форгьери, сразу превратили модель 156 F1 в любимицу поклонников. Популярность автомобиля, прозванного «акульим носом», продолжала стремительно расти, когда всем и на трибунах, и на стартовой решетке стало ясно, что он отличается не только красотой внешнего облика: его задний двигатель V6 с углом развала 120° и 5-ступенчатой коробкой передач сделал машину абсолютно неуловимой.
Эта модель появилась в результате нового регламента соревнований 1961 года, согласно которому максимальный объем двигателя для всех автомобилей «Формулы-1» должен был составлять 1,5 литра вместо прежних 2,5 литров.
В то время как команды пытались приспособиться к столь резким изменениям, Ferrari обошла вниманием существующую модель Ferrari 256 F1 с задним двигателем V6 объемом 2,4 литра и выбрала машину 156 F2, участвовавшую в «Формуле-2» и по сути представлявшую собой такой же автомобиль, но с двигателем Dino V6 объемом 1,5 литра — тем самым, который теперь требовался для сезона «Формулы-1» 1961 года.
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Автомобиль 156 F1 являлся отражением своего времени и отличался узким корпусом, тонкими колесами и огромным рулем, закрывавшим почти весь обзор через крошечное ветровое стекло, за которым он располагался. Высокая скорость машины обеспечивалась 5-ступенчатой коробкой передач, дисковыми тормозами Dunlop на всех четырех колесах, независимой подвеской и телескопическими амортизаторами.
Тщательно продуманная аэродинамика, разработанная в аэродинамической трубе, в сочетании с продольно расположенным задним двигателем V6 с углом развала 120° означала, что легкому торпедообразному шасси временами удавалось развивать скорость почти на 20 км/ч выше, чем всем остальным автомобилям на стартовой решетке, и 156 F1 под управлением Фила Хилла взяла поул с преимуществом в шесть секунд на Гран-при Бельгии, третьей гонке в сезоне.
К тому времени, когда сезон подошел к предпоследней гонке в Монце, модель 156 уже вошла в историю. За некоторыми яркими исключениями (включая удивительную победу автомобиля Lotus под управлением Стирлинга Мосса в Монако) Ferrari разгромила конкурентов, и чемпионат среди пилотов превратился в борьбу за первое и второе место между Филом Хиллом и Вольфгангом фон Трипсом.
Аэродинамика аэродинамической трубы в сочетании с задним двигателем V6 означала, что легкому шасси удавалось развивать скорость почти на 20 км/ч выше, чем всем остальным автомобилям на стартовой решетке
По трагическому стечению обстоятельств фон Трипс не смог завершить гонку, попав в аварию на втором круге, в которой погибли пятнадцать зрителей и сам гонщик. В знак уважения Ferrari отказалась от участия в финальной гонке Гран-при США, и победное шествие 156 F1 в чемпионате закончилось. Автомобиль принял участие в следующем сезоне, но не смог противостоять конкурентам, и в 1963 году Энцо Феррари распорядился утилизировать все машины этой модели, чтобы освободить место для Ferrari 158, таким образом положив конец главе, вписанной в историю одним из самых победоносных болидов «Формулы-1» всех времен.