Обтекаемый дизайн и уникальные воздухозаборники радиатора, разработанные Карло Кити и Мауро Форгьери, сразу превратили модель 156 F1 в любимицу поклонников. Популярность автомобиля, прозванного «акульим носом», продолжала стремительно расти, когда всем и на трибунах, и на стартовой решетке стало ясно, что он отличается не только красотой внешнего облика: его задний двигатель V6 с углом развала 120° и 5-ступенчатой коробкой передач сделал машину абсолютно неуловимой.

Эта модель появилась в результате нового регламента соревнований 1961 года, согласно которому максимальный объем двигателя для всех автомобилей «Формулы-1» должен был составлять 1,5 литра вместо прежних 2,5 литров.

В то время как команды пытались приспособиться к столь резким изменениям, Ferrari обошла вниманием существующую модель Ferrari 256 F1 с задним двигателем V6 объемом 2,4 литра и выбрала машину 156 F2, участвовавшую в «Формуле-2» и по сути представлявшую собой такой же автомобиль, но с двигателем Dino V6 объемом 1,5 литра — тем самым, который теперь требовался для сезона «Формулы-1» 1961 года.