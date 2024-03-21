Квинтэссенция

Вскоре в линейке автомобилей Ferrari появился топ-уровень. Для многих сегодня переднемоторные Ferrari gran turismo с двигателем V12, типичным представителем которых является Ferrari 812 Superfast, стали высшим проявлением искусства. Корни этого автомобиля уходят в 1950-е годы к моделям Ferrari America, Ferrari Superamerica и оригинальным моделям Ferrari Superfast.

Одним из самых интригующих автомобилей, когда-либо носивших знаменитую эмблему «Гарцующего жеребца», безусловно, является 410 Superfast, дебютировавший на Парижском автосалоне в 1956 году. Студенты, изучающие автомобильный дизайн, знают, что великие американские автодизайнеры, такие как Харли Эрл и Вирджил Экснер, находились под огромным влиянием того, что происходило в Италии, и регулярно её посещали.

Интересно, что Ferrari 410 Superfast от Pininfarina отражает увлечение американцев хвостовым оребрением и хромированными деталями, а также экспериментирует с ранними аэродинамическими идеями. Здесь есть множество дизайнерских решений: съемная панель крыши консольная, а верхняя часть конструкции обходится без традиционных A-образных стоек, обеспечивая уникальное остекление автомобиля Superfast. В задних панелях из парусины расположены двойные вентиляционные отверстия с каждой стороны. Кроме того, присутствует хорошо видный прогиб капота, скрытые фары и хромированные накладки на передний бампер. Но именно задние колесные диски и хвостовое оребрение больше всего выделяют эту модель Ferrari. Хотя автомобиль был создан на базе Ferrari Superamerica, его колесная база была на 200 мм короче, и он был оснащен 5,0-литровым двигателем V12 от гоночного автомобиля Ferrari 410 S. Это придало ему ход, соответствующий названию.