Квинтэссенция

На фоне великих личностей, трагедий и триумфов стоит отметить, что сравнительно небольшая автомобильная компания Ferrari в первые годы своего существования выпускала поразительное разнообразие моделей. По мере того как репутация марки росла в прямом и переносном смысле на гоночной трассе, траектория развития модельного ряда дорожных автомобилей была не менее впечатляющей.
Она также отражала суть того времени. После многолетних потрясений, вызванных Второй мировой войной и ее последствиями, мировые промышленники и финансисты вновь стали процветать, а их ряды пополнились новым поколением звезд индустрии развлечений. Инженер Энцо Феррари был также проницательным маркетологом и обхаживал эту новую элиту с виртуозной энергией. Вместе со своим партнером по дизайну Pininfarina он создал серию автомобилей, обладающих непревзойденной эстетической привлекательностью.
Вскоре в линейке автомобилей Ferrari появился топ-уровень. Для многих сегодня переднемоторные Ferrari gran turismo с двигателем V12, типичным представителем которых является Ferrari 812 Superfast, стали высшим проявлением искусства. Корни этого автомобиля уходят в 1950-е годы к моделям Ferrari America, Ferrari Superamerica и оригинальным моделям Ferrari Superfast.
Одним из самых интригующих автомобилей, когда-либо носивших знаменитую эмблему «Гарцующего жеребца», безусловно, является 410 Superfast, дебютировавший на Парижском автосалоне в 1956 году. Студенты, изучающие автомобильный дизайн, знают, что великие американские автодизайнеры, такие как Харли Эрл и Вирджил Экснер, находились под огромным влиянием того, что происходило в Италии, и регулярно её посещали.
Интересно, что Ferrari 410 Superfast от Pininfarina отражает увлечение американцев хвостовым оребрением и хромированными деталями, а также экспериментирует с ранними аэродинамическими идеями. Здесь есть множество дизайнерских решений: съемная панель крыши консольная, а верхняя часть конструкции обходится без традиционных A-образных стоек, обеспечивая уникальное остекление автомобиля Superfast. В задних панелях из парусины расположены двойные вентиляционные отверстия с каждой стороны. Кроме того, присутствует хорошо видный прогиб капота, скрытые фары и хромированные накладки на передний бампер. Но именно задние колесные диски и хвостовое оребрение больше всего выделяют эту модель Ferrari. Хотя автомобиль был создан на базе Ferrari Superamerica, его колесная база была на 200 мм короче, и он был оснащен 5,0-литровым двигателем V12 от гоночного автомобиля Ferrari 410 S. Это придало ему ход, соответствующий названию.
Вдохновляющий дизайн модели 410 Superfast повлиял на три других великолепных единичных экземпляра, после чего эксперименты Pininfarina с аэродинамикой стали еще более открытыми. Автомобиль Superfast II был представлен на автосалоне в Турине в 1960 году. Его силуэт стал еще более каплевидным, а аэродинамические характеристики включали выдвижные фары в цвет кузова и колпаки задних колес. Затем Pininfarina переделала то же шасси под Ferrari Superfast III, показанный на автосалоне в Женеве в 1962 году. Белый кузов стал зеленым с более светлыми стойками и выдвижной решеткой радиатора для более плавного потока воздуха. Финальной версией стал Ferrari Superfast IV, автомобиль, который действительно преодолевает разрыв между гламурными 1950-ми и громкими обещаниями грядущего десятилетия, и который стирает грань между концепт-каром и реальным автомобилем.
Его влияние на дорожный автомобиль Ferrari 500 Superfast середины 60-х годов очевидно. Возможно, он развил идеи аэродинамики своих предшественников, но в отличие от ранних последователей это был автомобиль для самых высокопоставленных клиентов. Энцо Феррари понимал, что даже среди его состоятельных клиентов было место для чего-то по-настоящему великолепного и сделанного вручную.
Дебютировав на Женевском салоне 1964 года, Ferrari 500 Superfast с 5,0-литровым двигателем V12 мощностью 400 HP фактически объединил работу двух великих конструкторов двигателей Ferrari - Джоакино Коломбо и Аурелио Лампреди. Ferrari заявила максимальную скорость автомобиля в 280 км/ч, что сделало его самым быстрым автомобилем GT в мире. За 28 месяцев производства было выпущено всего 37 автомобилей, каждый из которых был изготовлен в точном соответствии со спецификацией владельца и оснащен такими новшествами, как гидроусилитель руля, кондиционер и обогрев заднего стекла, а также задний стеклоочиститель.
Его профиль сохранил аэроэффективную каплевидную форму, но линия багажника была приподнята, чтобы отдать преимущество увеличенной овальной решетке радиатора в передней части. Ветровое стекло имеет изящный изгиб, прорези в передних крыльях добавляют графичности, а боковины кузова имеют эффект фюзеляжа.