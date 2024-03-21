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Квинтэссенция

Нынешний Ferrari 812 Superfast является выходцем из прекрасного семейства переднемоторных Ferrari с двигателем V12, все автомобили которого носили эту знаменитую эмблему
Текст: Джейсон Барлоу

На фоне великих личностей, трагедий и триумфов стоит отметить, что сравнительно небольшая автомобильная компания Ferrari в первые годы своего существования выпускала поразительное разнообразие моделей. По мере того как репутация марки росла в прямом и переносном смысле на гоночной трассе, траектория развития модельного ряда дорожных автомобилей была не менее впечатляющей.

Она также отражала суть того времени. После многолетних потрясений, вызванных Второй мировой войной и ее последствиями, мировые промышленники и финансисты вновь стали процветать, а их ряды пополнились новым поколением звезд индустрии развлечений. Инженер Энцо Феррари был также проницательным маркетологом и обхаживал эту новую элиту с виртуозной энергией. Вместе со своим партнером по дизайну Pininfarina он создал серию автомобилей, обладающих непревзойденной эстетической привлекательностью.

Ferrari 812 Superfast продолжает прекрасную родословную автомобилей серии Superfast

Вскоре в линейке автомобилей Ferrari появился топ-уровень. Для многих сегодня переднемоторные Ferrari gran turismo с двигателем V12, типичным представителем которых является Ferrari 812 Superfast, стали высшим проявлением искусства. Корни этого автомобиля уходят в 1950-е годы к моделям Ferrari America, Ferrari Superamerica и оригинальным моделям Ferrari Superfast. 

Одним из самых интригующих автомобилей, когда-либо носивших знаменитую эмблему «Гарцующего жеребца», безусловно, является 410 Superfast, дебютировавший на Парижском автосалоне в 1956 году. Студенты, изучающие автомобильный дизайн, знают, что великие американские автодизайнеры, такие как Харли Эрл и Вирджил Экснер, находились под огромным влиянием того, что происходило в Италии, и регулярно её посещали.

Интересно, что Ferrari 410 Superfast от Pininfarina отражает увлечение американцев хвостовым оребрением и хромированными деталями, а также экспериментирует с ранними аэродинамическими идеями. Здесь есть множество дизайнерских решений: съемная панель крыши консольная, а верхняя часть конструкции обходится без традиционных A-образных стоек, обеспечивая уникальное остекление автомобиля Superfast. В задних панелях из парусины расположены двойные вентиляционные отверстия с каждой стороны. Кроме того, присутствует хорошо видный прогиб капота, скрытые фары и хромированные накладки на передний бампер. Но именно задние колесные диски и хвостовое оребрение больше всего выделяют эту модель Ferrari. Хотя автомобиль был создан на базе Ferrari Superamerica, его колесная база была на 200 мм короче, и он был оснащен 5,0-литровым двигателем V12 от гоночного автомобиля Ferrari 410 S. Это придало ему ход, соответствующий названию.

Купе «Superfast» Ferrari 410 Superamerica 1956 года, представленное здесь в виде модели, экспериментировало с ранними аэродинамическими концепциями и отличалось хвостовым оребрением в американском стиле и хромированными деталями

Вдохновляющий дизайн модели 410 Superfast повлиял на три других великолепных единичных экземпляра, после чего эксперименты Pininfarina с аэродинамикой стали еще более открытыми. Автомобиль Superfast II был представлен на автосалоне в Турине в 1960 году. Его силуэт стал еще более каплевидным, а аэродинамические характеристики включали выдвижные фары в цвет кузова и колпаки задних колес. Затем Pininfarina переделала то же шасси под Ferrari Superfast III, показанный на автосалоне в Женеве в 1962 году. Белый кузов стал зеленым с более светлыми стойками и выдвижной решеткой радиатора для более плавного потока воздуха. Финальной версией стал Ferrari Superfast IV, автомобиль, который действительно преодолевает разрыв между гламурными 1950-ми и громкими обещаниями грядущего десятилетия, и который стирает грань между концепт-каром и реальным автомобилем.

Его влияние на дорожный автомобиль Ferrari 500 Superfast середины 60-х годов очевидно. Возможно, он развил идеи аэродинамики своих предшественников, но в отличие от ранних последователей это был автомобиль для самых высокопоставленных клиентов. Энцо Феррари понимал, что даже среди его состоятельных клиентов было место для чего-то по-настоящему великолепного и сделанного вручную. 

Потрясающий Ferrari 400 Superamerica «Superfast IV» (изображение на обложке и выше) действительно стер грань между концепт-каром и реальным автомобилем

Дебютировав на Женевском салоне 1964 года, Ferrari 500 Superfast с 5,0-литровым двигателем V12 мощностью 400 HP фактически объединил работу двух великих конструкторов двигателей Ferrari - Джоакино Коломбо и Аурелио Лампреди. Ferrari заявила максимальную скорость автомобиля в 280 км/ч, что сделало его самым быстрым автомобилем GT в мире. За 28 месяцев производства было выпущено всего 37 автомобилей, каждый из которых был изготовлен в точном соответствии со спецификацией владельца и оснащен такими новшествами, как гидроусилитель руля, кондиционер и обогрев заднего стекла, а также задний стеклоочиститель. 

500 Superfast 1964 года был самым быстрым автомобилем класса GT своего времени. Всего было построено 37 экземпляров, каждый в соответствии со строгими требованиями своего владельца

Его профиль сохранил аэроэффективную каплевидную форму, но линия багажника была приподнята, чтобы отдать преимущество увеличенной овальной решетке радиатора в передней части. Ветровое стекло имеет изящный изгиб, прорези в передних крыльях добавляют графичности, а боковины кузова имеют эффект фюзеляжа.