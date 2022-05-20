Когда дело касается раллийного вождения, Себу Лёбу нет равных. 48-летний француз является девятикратным чемпионом мира по ралли с 80 победами в WRC. Он только в этом году уже занял второе место в ралли "Дакар" и стал самым возрастным победителем ралли Монте-Карло, а теперь принимает участие в чемпионате Extreme E.
Себ остаётся сильным соперником не только в ралли. Его послужной список включает второе место в Ле-Мане в 2006 году, рекорд трассы на соревнованиях Pikes Peak International Hill Climb в Америке и участие в чемпионатах мира по кузовным гонкам и французском GT.
Поэтому, когда гонщику AlphaTauri AF Corse Нику Кэссиди пришлось пропустить первую гонку сезона Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) в Португалии из-за предварительных обязательств перед Формулой E, команда, естественно, попросила Себастьяна присоединиться к ним для проведения предсезонных тестов, чтобы получить возможность участвовать в гонках в Портимао. Он не разочаровал.
Мчась рядом с большим количеством самых талантливых гонщиков, настоящих специалистов в вождении автомобилей GT3, Себастьен сразу же показал себя достойным соперником и, прежде всего, быстрым. В первой гонке он был всего в семи десятых секунды от поула - время, которое в любом другом чемпионате легко поместило бы его в первую десятку (уровень в DTM настолько высок, что он оказался в топ-20, блестящий результат в любом случае). В конечном итоге он закончил очень похвально, придя к финишу 16-м в субботу и 18-м в воскресенье, и доказав, что он столь же опытен в вождении Ferrari, как и своей раллийной машины…
Посмотрите, как девятикратный чемпион WRC тестирует возможности Ferrari
Чем отличается набор навыков гонщика от набора навыков раллийного пилота?
Ралли - это скорее экспромт. Есть также и подготовка, потому что необходимо сделать как можно более точные заметки о трассе, но каждый этап - это ваш первый шаг в ралли, поэтому приходится много импровизировать. Вы не можете управлять на пределе, как на гоночной трассе.
С Вашей личной точки зрения, что вам кажется более сложным?
Моя работа - это ралли. Поэтому для меня сложнее оптимизировать все силы и быть на одном уровне с парнями DTM, которые делают это постоянно. Возможно, раллийному гонщику легче адаптироваться к гонкам, но бороться здесь с ведущими пилотами пока еще очень сложно.
Каково было Ваше первое впечатление от Ferrari?
Первое впечатление? В первый день я немного растерялся. Я пытался вернуть ощущение гонки, потому что кроме нескольких гонок GT в 2013 году я почти не участвовал в соревнованиях. Также машина сильно отличается от той, к которой я привык. Раллийный автомобиль для меня очень простой, им легко управлять. Эти машины имеют гораздо большее сцепление с дорогой, вы ближе к пределу возможностей.
Себастьян оказался таким же быстрым на Ferrari, как и на своей раллийной машине
У Вас было не так много времени на тестирование. Как Вы готовились к гонке?
У меня дома есть небольшой симулятор, поэтому я проехался по Портимао на Ferrari и посмотрел несколько бортовых видеозаписей, чтобы получить наилучший возможный опыт, не выезжая на трассу.
Вы участвовали практически во всех видах автогонок. Помимо ралли, какие гонки Вам нравятся больше всего?
Мне нравится автоспорт в целом. Мне повезло, что в молодости я получил возможность начать выступать в ралли и в итоге добиться того, чего я добился. Это позволило мне открыть для себя некоторые другие виды автоспорта, такие как гонки, кросс-кантри и тому подобное. И, честно говоря, мне нравятся все виды. Потому что я люблю перемены. Это именно то, что мне нравится в раллийной езде - каждый раз что-то новое: то асфальт, то гравий, то снег.
Наконец, мы хотели бы кратко остановиться на Вашей недавней победе в ралли Монте-Карло, где Вы удивили всех, став самым пожилым гонщиком, когда-либо побеждавшим в четырехдневном соревновании.
Я тоже был удивлен победой. Честно говоря, до Монте-Карло я не верил, что это возможно. Но у меня были хорошие ощущения от машины, я получал удовольствие от вождения, и в конце выходных мы выиграли. Это был замечательный момент, потому что на самом деле я не ожидал этого.