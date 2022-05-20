Чем отличается набор навыков гонщика от набора навыков раллийного пилота?

Ралли - это скорее экспромт. Есть также и подготовка, потому что необходимо сделать как можно более точные заметки о трассе, но каждый этап - это ваш первый шаг в ралли, поэтому приходится много импровизировать. Вы не можете управлять на пределе, как на гоночной трассе.

С Вашей личной точки зрения, что вам кажется более сложным?

Моя работа - это ралли. Поэтому для меня сложнее оптимизировать все силы и быть на одном уровне с парнями DTM, которые делают это постоянно. Возможно, раллийному гонщику легче адаптироваться к гонкам, но бороться здесь с ведущими пилотами пока еще очень сложно.

Каково было Ваше первое впечатление от Ferrari?

Первое впечатление? В первый день я немного растерялся. Я пытался вернуть ощущение гонки, потому что кроме нескольких гонок GT в 2013 году я почти не участвовал в соревнованиях. Также машина сильно отличается от той, к которой я привык. Раллийный автомобиль для меня очень простой, им легко управлять. Эти машины имеют гораздо большее сцепление с дорогой, вы ближе к пределу возможностей.