Сила мечты

Каждая история Ferrari начинается с воспоминаний — обычно это первая встреча с «Гарцующим жеребцом». В данном случае это был первый Гран-при Китая Формулы-1, который состоялся в Шанхае в 2004 году и на котором победила Ferrari.
«Мне было всего девять лет, когда отец взял меня с собой на эту гонку, — вспоминает клиент Ferrari Фэн Шаолунь. — Я навсегда запомню это: ярко-красная вспышка, сопровождаемая звуком двигателя V10, когда автомобиль промчался мимо финишной черты. Это незабываемо». Тот волшебный момент зажёг страсть к Ferrari, благодаря чему этот клиент стал заядлым коллекционером автомобилей Ferrari. Но не просто каких-то автомобилей Ferrari. Фэн — фанат моделей Tailor Made. У него их три.
Молодой менеджер успешного семейного бизнеса, Фэн увлечен автомобилями и знает многое о том, как они работают. Он всегда проявлял большой интерес к механике. В юности он был пятикратным победителем Национального чемпионата Китая по авиамодельному спорту среди молодежи, а когда пришло время поступать в университет, он выбрал аэрокосмическую технику — дисциплину, которая позволяла ему изучать и ценить технику и скорость. Он получил диплом в Калифорнии, и именно во время учебы там он купил свой первый Ferrari California T.
Насладившись своим Ferrari California, Фэн начал стремиться к чему-то большему. Будучи страстным поклонником гоночного вождения, с динамичной культурой которого он познакомился в США, он приобрел Ferrari 488 Pista. Затем, когда он вернулся в Китай, чтобы работать в семейном бизнесе в Чжэнчжоу, его внимание привлекла новая модель «Гарцующего жеребца»: Ferrari F8 Tributo. Вскоре это стало его ежедневным занятием.
Он начал мечтать о создании более изысканной коллекции Ferrari, предполагающей персонализацию его собственных автомобилей. «Я провел тест-драйв SF90 Stradale и убедился, что он отлично подойдет как для ежедневных поездок, так и для езды на гоночных трассах», — отмечает Фэн. Итак, он выбрал модель SF90 Spider (модель с открытым верхом, так как ему нравится ощущение свободы, когда он сидит за рулем этого автомобиля) и обратился к специалистам программы Tailor Made.
«Благодаря моим идеям и профессиональным предложениям, любезно предоставленным специалистами программы Tailor Made и всей командой Ferrari, моя мечта наконец сбылась», — объясняет он. Спайдер Фэна SF90 поистине уникален: окраска кузова Bianco Italia сочеталась с ливреей Blu NART. Эта комбинация также нашла свое отражение в салоне автомобиля и была вдохновлена воспоминаниями о его родном городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань.
Белая краска имеет два разных оттенка при естественном освещении и сияет уникальным оттенком ночью, а высокотехнологичный материал из углеродного волокна окрашен в синий оттенок, эксклюзивный для Ferrari. Радость, которую доставил ему спайдер SF90 Tailor Made, а также восторг от опыта кастомизации заставили заядлого коллекционера задуматься о новом проекте, на этот раз о модели 812 Competizione.
«Этот автомобиль вдохновляет меня. Воплощение инноваций, с точки зрения внешнего дизайна и технологии двигателя, он опирается на превосходство своих предшественников, точно так же, как и семейный бизнес, которым я дорожу», — говорит Фэн.
Для проекта 812 коллекционер выбрал для корпуса цвет Oro Baviera. Этот цвет символизирует непреходящую ценность и универсальность драгоценного металла, а также отражает его стремление к тому, чтобы бизнес его семьи был таким же долговечным, как само золото. За одним автомобилем Tailor Made последовал другой, и Фэн рад пополнить свою коллекцию: третий автомобиль «Гарцующего жеребца», который он в настоящее время изготавливает по заказу, — это 296 GTB.
Он улыбается, а мысль о новом пополнении его коллекции кажется просто мечтой. Ведь «Гарцующий жеребец» — это всегда мечты, а программа Tailor Made воплощает их в реальность.