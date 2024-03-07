Сила мечты

Каждая история Ferrari начинается с воспоминаний — обычно это первая встреча с «Гарцующим жеребцом». В данном случае это был первый Гран-при Китая Формулы-1, который состоялся в Шанхае в 2004 году и на котором победила Ferrari.

«Мне было всего девять лет, когда отец взял меня с собой на эту гонку, — вспоминает клиент Ferrari Фэн Шаолунь. — Я навсегда запомню это: ярко-красная вспышка, сопровождаемая звуком двигателя V10, когда автомобиль промчался мимо финишной черты. Это незабываемо». Тот волшебный момент зажёг страсть к Ferrari, благодаря чему этот клиент стал заядлым коллекционером автомобилей Ferrari. Но не просто каких-то автомобилей Ferrari. Фэн — фанат моделей Tailor Made. У него их три.