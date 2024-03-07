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Страсть

Сила мечты

Коллекционер Фэн Шаолунь рассказывает о своём увлечении, которое началось в детстве, когда он ещё будучи ребёнком, стал зрителем первого Гран-при Китая. В конечном итоге это привело к тому, что он стал поклонником автомобилей Ferrari Tailor Made
Текст: Бен Гу / Фото: Павел Шубский

Каждая история Ferrari начинается с воспоминаний — обычно это первая встреча с «Гарцующим жеребцом». В данном случае это был первый Гран-при Китая Формулы-1, который состоялся в Шанхае в 2004 году и на котором победила Ferrari. 

«Мне было всего девять лет, когда отец взял меня с собой на эту гонку, — вспоминает клиент Ferrari Фэн Шаолунь. — Я навсегда запомню это: ярко-красная вспышка, сопровождаемая звуком двигателя V10, когда автомобиль промчался мимо финишной черты. Это незабываемо». Тот волшебный момент зажёг страсть к Ferrari, благодаря чему этот клиент стал заядлым коллекционером автомобилей Ferrari. Но не просто каких-то автомобилей Ferrari. Фэн — фанат моделей Tailor Made. У него их три.

Фэн Шаолунь со своим 812 Competizione, одним из трех автомобилей Tailor Made в его коллекции Ferrari

Молодой менеджер успешного семейного бизнеса, Фэн увлечен автомобилями и знает многое о том, как они работают. Он всегда проявлял большой интерес к механике. В юности он был пятикратным победителем Национального чемпионата Китая по авиамодельному спорту среди молодежи, а когда пришло время поступать в университет, он выбрал аэрокосмическую технику — дисциплину, которая позволяла ему изучать и ценить технику и скорость. Он получил диплом в Калифорнии, и именно во время учебы там он купил свой первый Ferrari California T.

Насладившись своим Ferrari California, Фэн начал стремиться к чему-то большему. Будучи страстным поклонником гоночного вождения, с динамичной культурой которого он познакомился в США, он приобрел Ferrari 488 Pista. Затем, когда он вернулся в Китай, чтобы работать в семейном бизнесе в Чжэнчжоу, его внимание привлекла новая модель «Гарцующего жеребца»: Ferrari F8 Tributo. Вскоре это стало его ежедневным занятием. 

Потрясающий 812 Competizione был заказан в цвете Oro Baviera — золотом оттенке, который отражает успех семейного бизнеса Фэна, а интерьер автомобиля был разработан специалистами программы Tailor Made и идеально дополняет внешний вид

Он начал мечтать о создании более изысканной коллекции Ferrari, предполагающей персонализацию его собственных автомобилей. «Я провел тест-драйв SF90 Stradale и убедился, что он отлично подойдет как для ежедневных поездок, так и для езды на гоночных трассах», — отмечает Фэн. Итак, он выбрал модель SF90 Spider (модель с открытым верхом, так как ему нравится ощущение свободы, когда он сидит за рулем этого автомобиля) и обратился к специалистам программы Tailor Made. 

«Благодаря моим идеям и профессиональным предложениям, любезно предоставленным специалистами программы Tailor Made и всей командой Ferrari, моя мечта наконец сбылась», — объясняет он. Спайдер Фэна SF90 поистине уникален: окраска кузова Bianco Italia сочеталась с ливреей Blu NART. Эта комбинация также нашла свое отражение в салоне автомобиля и была вдохновлена воспоминаниями о его родном городе Чжэнчжоу в провинции Хэнань. 

Tailor Made SF90 Spider Фэна имеет окраску Bianco Italia с ливреей Blu NART. Как и в случае с 812 Competizione, интерьер SF90 был разработан так, чтобы лучше сочетаться с внешним видом

Белая краска имеет два разных оттенка при естественном освещении и сияет уникальным оттенком ночью, а высокотехнологичный материал из углеродного волокна окрашен в синий оттенок, эксклюзивный для Ferrari. Радость, которую доставил ему спайдер SF90 Tailor Made, а также восторг от опыта кастомизации заставили заядлого коллекционера задуматься о новом проекте, на этот раз о модели 812 Competizione.

«Этот автомобиль вдохновляет меня. Воплощение инноваций, с точки зрения внешнего дизайна и технологии двигателя, он опирается на превосходство своих предшественников, точно так же, как и семейный бизнес, которым я дорожу», — говорит Фэн. 

«Эта машина меня очень вдохновляет», — говорит Фэн о своем Tailor Made 812 Competizione. Кастомизированный 296 GTB станет следующим Ferrari, который пополнит его ценную коллекцию

Для проекта 812 коллекционер выбрал для корпуса цвет Oro Baviera. Этот цвет символизирует непреходящую ценность и универсальность драгоценного металла, а также отражает его стремление к тому, чтобы бизнес его семьи был таким же долговечным, как само золото. За одним автомобилем Tailor Made последовал другой, и Фэн рад пополнить свою коллекцию: третий автомобиль «Гарцующего жеребца», который он в настоящее время изготавливает по заказу, — это 296 GTB. 

Он улыбается, а мысль о новом пополнении его коллекции кажется просто мечтой. Ведь «Гарцующий жеребец» — это всегда мечты, а программа Tailor Made воплощает их в реальность.