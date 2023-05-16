Показ спайдера

В начале этого года во дворце Эль-Бади в Марракеше в живописной стране Марокко состоялся показ последней модели Ferrari - спайдера Roma. Он прошёл в рамках ослепительного шоу по окончании кавалькады Ferrari и на нем присутствовали избранные клиенты и некоторые представители СМИ со всего мира.
Североафриканская страна со своими захватывающими дух пейзажами и древними городскими стенами, обеспечивающими связь между прошлым и настоящим, стала идеальным фоном для презентации автомобиля. Точно также и спайдер Roma отдаёт дань своему наследию, используя при этом передовые технологии.
Посмотрите на новый спайдер Ferrari Roma, представленный на гламурном шоу в древнем городе Марракеш в Марокко
В ослепительном свете огней под звуки волнующей классической музыки чувственные линии спайдера Roma Spider блистали во вспышках фотографов, которые освещали эксклюзивное мероприятие, а сам автомобиль, стоящий в центре сцены, выглядел так, как будто ему не терпелось прокатиться по окрестным дорогам. Воплощением духа спайдера Roma является «La Nuova dolce vita» или «Новая сладкая жизнь».
Стены позади автомобиля были украшены логотипом «Гарцующего жеребца» и директор по маркетингу и коммерции Ferrari Энрико Гальера в качестве хозяина мероприятия пригласил на сцену главного дизайнера Флавио Манцони, чтобы рассказать о творческом процессе команды над созданием автомобиля. Манцони смог даже в общих чертах дать идею языка дизайна автомобиля на глазах у зрителей.
Дворец Эль-Бади в Марракеше стал эффектным фоном для запуска такого визуально ошеломляющего автомобиля
Затем внимание снова перешло к спайдеру Roma, поскольку состоялась демонстрация убирающегося мягкого верха, который сложился всего за 13,5 секунд, и каждый экземпляр которого изготовлен из специальной ткани, сделанной на заказ. Как только это было завершено, пришло время присутствующим поближе ознакомиться с автомобилем, чтобы получить представление о посадке водителя и изысканных материалах, используемых в салоне.
В завершение вечера спайдер Roma снова занял центральное место на великолепном банкете. Столы были украшены красными оттенками марокканского стиля, а гости наслаждались лучшими местными блюдами, любуясь последним творением Маранелло.
Главный директор по маркетингу и коммерции Ferrari Энрико Гальера пригласил на сцену главного дизайнера Флавио Манцони, чтобы рассказать о творческом процессе команды над созданием автомобиля
Спайдер Ferrari Roma сохранил дизайн своего собрата-купе с его длинным капотом, плавными линиями и изящными изгибами. Однако, он оснащён убирающимся мягким верхом, обеспечивающим волнующие впечатления от вождения под открытым небом.
Верх можно убрать на скорости до 60 км/ч, гарантируя водителям наслаждение от свободы езды на открытой дороге без ущерба для безопасности или комфорта.
Одной из главных особенностей автомобиля является его убирающийся мягкий верх, который можно опустить всего за 13,5 секунд на скорости до 60 км/ч
Под капотом спайдера Ferrari Roma установлен двигатель V8 с двойным турбонаддувом объемом 3855 куб.см и мощностью 620 л.с. Этот двигатель соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением, которая обеспечивает молниеносное переключение.
В результате автомобиль получил способность разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 3,4 секунды и развивать максимальную скорость 320 км/ч.