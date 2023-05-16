Показ спайдера

В начале этого года во дворце Эль-Бади в Марракеше в живописной стране Марокко состоялся показ последней модели Ferrari - спайдера Roma. Он прошёл в рамках ослепительного шоу по окончании кавалькады Ferrari и на нем присутствовали избранные клиенты и некоторые представители СМИ со всего мира.

Североафриканская страна со своими захватывающими дух пейзажами и древними городскими стенами, обеспечивающими связь между прошлым и настоящим, стала идеальным фоном для презентации автомобиля. Точно также и спайдер Roma отдаёт дань своему наследию, используя при этом передовые технологии.