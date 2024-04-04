Искусство коллекционирования

Уэйн Лич всегда был увлечен автомобилями. Продав к 18 годам целых 16 автомобилей, он решил превратить своё увлечение в карьеру и теперь он является одним из самых уважаемых автодилеров Новой Зеландии. Последние 30 лет он владеет и управляет одной из крупнейших дилерских сетей страны Winger Motors.
Однако только в декабре 2015 года Лич наконец приобрел свой первый Ferrari. Это был Ferrari 308 GTB красного цвета с кремовой отделкой, первый автомобиль большой коллекции, которая будет расти так быстро, что вскоре для неё понадобится отдельный дом. Так, в 2019 году Лич приобрел здание для размещения своего автопарка Ferrari, а также для своей растущей коллекции произведений искусства.
Лич начал собирать свою коллекцию Ferrari всего девять лет назад. Она сильно выросла с тех пор
Здание «347» (метко названное в честь номера улицы) было построено в 1963 году и в течение 20 лет использовалось в качестве автозаправочной станции, а в 1990-х годах было преобразовано в музей классических автомобилей и кафе. После в этом здании размещалась другая частная коллекция, прежде чем Лич купил его в 2019 году.
Лич воплотил в жизнь свое видение итальянского дизайна, выдвигая на передний план свои автомобили Ferrari. Кроме того, Лич заполнил огромное внутреннее пространство здания 347 своей обширной коллекцией новозеландского и австралийского искусства. Работы таких художников, как Макс Джимблетт и Дейл Фрэнк, гармонично сочетаются с автомобилями, идеально дополняя друг друга. Огромный артобъект на стене содержит в себе ещё одну коллекцию автомобилей — красивые и причудливые модели Ferrari. А в баре гордо возвышается скульптура лошади Moooi в натуральную величину. Между тем, одна из двух скульптур охранника работы Майкла Парековая «Капа Хака», под ласковым названием «Найджел», гордо охраняет автомобиль LaFerrari Aperta.
Остальная часть автомобилей Ferrari из коллекции Лича поражает так же, как и окружающие её произведения искусства. Автомобили Ferrari F40, Ferrari 550 Barchetta, Ferrari 599 GTO, Ferrari 458 Speciale и Ferrari 575 Superamerica лишь некоторые из них, и все они выполнены в уникальных цветовых гаммах и сочетаниях.
Несмотря на свою впечатляющую коллекцию безупречных «Гарцующих жеребцов», у Лича нет фаворитов, и он утверждает, что каждый автомобиль по-своему уникальный. Поскольку на протяжении последних 30 лет он принимает участие в автогонках, эта философия также применима и к его автомобилям Ferrari 458 Challenge и Ferrari 488 Challenge, на которых он участвовал в чемпионате NZ GT в прошлом году.
Несомненно, модели 812 Competizione Aperta и Purosangue, которые должны прибыть в ближайшее время, будут счастливы в своем новом доме. Но не так, как сам Лич, когда в следующем году появится его Ferrari Daytona SP3 с отделкой из углеродного волокна. Венец творения Ferrari, но, судя по всему, не последний автомобиль, который будет добавлен в эту необычную коллекцию…