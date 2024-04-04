Искусство коллекционирования

Уэйн Лич всегда был увлечен автомобилями. Продав к 18 годам целых 16 автомобилей, он решил превратить своё увлечение в карьеру и теперь он является одним из самых уважаемых автодилеров Новой Зеландии. Последние 30 лет он владеет и управляет одной из крупнейших дилерских сетей страны Winger Motors.

Однако только в декабре 2015 года Лич наконец приобрел свой первый Ferrari. Это был Ferrari 308 GTB красного цвета с кремовой отделкой, первый автомобиль большой коллекции, которая будет расти так быстро, что вскоре для неё понадобится отдельный дом. Так, в 2019 году Лич приобрел здание для размещения своего автопарка Ferrari, а также для своей растущей коллекции произведений искусства.