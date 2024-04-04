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Искусство коллекционирования

В 2015 году новозеландский автодилер Уэйн Лич купил свой первый Ferrari. Девять лет спустя его коллекция «Гарцующих жеребцов» стала настолько большой, что ему потребовалось специальное здание для её размещения
Текст: Росс Браун /Фото: Дункан Иннес

Уэйн Лич всегда был увлечен автомобилями. Продав к 18 годам целых 16 автомобилей, он решил превратить своё увлечение в карьеру и теперь он является одним из самых уважаемых автодилеров Новой Зеландии. Последние 30 лет он владеет и управляет одной из крупнейших дилерских сетей страны Winger Motors.

Однако только в декабре 2015 года Лич наконец приобрел свой первый Ferrari. Это был Ferrari 308 GTB красного цвета с кремовой отделкой, первый автомобиль большой коллекции, которая будет расти так быстро, что вскоре для неё понадобится отдельный дом. Так, в 2019 году Лич приобрел здание для размещения своего автопарка Ferrari, а также для своей растущей коллекции произведений искусства.

Лич начал собирать свою коллекцию Ferrari всего девять лет назад. Она сильно выросла с тех пор

Здание «347» (метко названное в честь номера улицы) было построено в 1963 году и в течение 20 лет использовалось в качестве автозаправочной станции, а в 1990-х годах было преобразовано в музей классических автомобилей и кафе. После в этом здании размещалась другая частная коллекция, прежде чем Лич купил его в 2019 году.

Лич воплотил в жизнь свое видение итальянского дизайна, выдвигая на передний план свои автомобили Ferrari. Кроме того, Лич заполнил огромное внутреннее пространство здания 347 своей обширной коллекцией новозеландского и австралийского искусства. Работы таких художников, как Макс Джимблетт и Дейл Фрэнк, гармонично сочетаются с автомобилями, идеально дополняя друг друга. Огромный артобъект на стене содержит в себе ещё одну коллекцию автомобилей — красивые и причудливые модели Ferrari. А в баре гордо возвышается скульптура лошади Moooi в натуральную величину. Между тем, одна из двух скульптур охранника работы Майкла Парековая «Капа Хака», под ласковым названием «Найджел», гордо охраняет автомобиль LaFerrari Aperta.

Слева направо: На верхнем этаже здания «347» вы найдете классические автомобили Ferrari с 1950-х годов до наших дней. В здании также находится впечатляющая коллекция австралийского и новозеландского искусства, а также множество моделей автомобилей Ferrari сложной конструкции

Остальная часть автомобилей Ferrari из коллекции Лича поражает так же, как и окружающие её произведения искусства. Автомобили Ferrari F40, Ferrari 550 Barchetta, Ferrari 599 GTO, Ferrari 458 Speciale и Ferrari 575 Superamerica лишь некоторые из них, и все они выполнены в уникальных цветовых гаммах и сочетаниях. 

Несмотря на свою впечатляющую коллекцию безупречных «Гарцующих жеребцов», у Лича нет фаворитов, и он утверждает, что каждый автомобиль по-своему уникальный. Поскольку на протяжении последних 30 лет он принимает участие в автогонках, эта философия также применима и к его автомобилям Ferrari 458 Challenge и Ferrari 488 Challenge, на которых он участвовал в чемпионате NZ GT в прошлом году.

Лич стоит рядом со своим гоночным автомобилем Ferrari 488 Challenge (справа), на котором он участвовал в прошлогодней серии NZ GT

Несомненно, модели 812 Competizione Aperta и Purosangue, которые должны прибыть в ближайшее время, будут счастливы в своем новом доме. Но не так, как сам Лич, когда в следующем году появится его Ferrari Daytona SP3 с отделкой из углеродного волокна. Венец творения Ferrari, но, судя по всему, не последний автомобиль, который будет добавлен в эту необычную коллекцию…