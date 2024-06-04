Языки дизайна, так же как и разговорные, обычно развиваются медленно; но в случае с новым 12Cilindri команда дизайнеров Ferrari создала совершенно новый, смелый, радикальный язык. Выразительность нового дизайнерского лексикона не похожа ни на что из того, что было раньше. Действительно, модель 12Cilindri - это дерзкое заявление, особенно если учесть, как она вписывается в знаменитую линейку двухместных автомобилей Ferrari V12, которая была запущена с рождением марки в 1947 году и включает в себя такие культовые модели, как Ferrari 250 GT SWB, Ferrari 365 GTB/4 «Daytona», Ferrari 550 Maranello и Ferrari 812 Superfast.
Ferrari, конечно, опирается на свое выдающееся прошлое, но никогда не ограничивается им. Новый 12Cilindri смело пишет свою собственную историю дизайна, используя совершенно новый язык, говорит Флавио Манцони, главный дизайнер компании Ferrari. «Создавая Ferrari 12Cilindri, мы хотели радикально изменить стилистику предыдущих моделей Ferrari со средним передним расположением двигателя V12. Это явный отход от скульптурного языка его предшественника. Одной из целей было изучение языков дизайна, имеющих лишь косвенное отношение к автомобильному миру».
Чтобы оценить дизайн автомобиля 12Cilindri, необходимо понять контекст новой модели в линейке Ferrari, говорит Андреа Милителло, руководитель отдела дизайна экстерьера спортивных автомобилей. «На момент запуска Ferrari 812 Superfast был самым мощным и самым производительным автомобилем в линейке Ferrari. Теперь это уже не так, потому что модели SF90 Stradale и SF90 XX Stradale мощностью 1000 HP и 1030 HP соответственно, превзошли его. Это открыло новые возможности для поиска более сложного, более целостного подхода, а не только для достижения спортивных результатов и демонстрации спортивного стиля».
Милителло продолжает: «У автомобиля 12Cilindri очень сильное наследие, но вдохновение, определённо, пришло не из прошлого. Наоборот, мы применили новаторский подход, взяв этот автомобиль и спроецировав его далеко в будущее, почти как космический корабль или что-то из научной фантастики».
В дизайне 12Cilindri можно увидеть новую формальную строгость и более функциональный подход к форме. Например, мускулистые крылья одновременно демонстрируют четкую геометрическую точность, а боковины кузова стреловидной формы по всей длине автомобиля отличаются исключительной чистотой.
Одним из ключевых элементов тщательно продуманного подхода команды дизайнеров является носовой обтекатель, заменяющий собой традиционную решетку радиатора любой формы и фонари на единую полосу, которая включает в себя все функции освещения и из которой подобно лезвиям выходят дневные ходовые огни.
Андреа опровергает мнение о том, что это просто переосмысление легендарной Ferrari 365 GTB/4 «Daytona» с ее плексигласовыми крышками фар. «То, что между этими двумя моделями существует связь, конечно, не случайно, но это не значит, что мы влюблены в Daytona и хотели во что бы то ни стало внедрить эту функцию в автомобиль. Речь идёт скорее о форме, информирующей о функциях, которая, как и раньше, актуальна для Ferrari сегодня. Такой же подход использовался для интерпретации формы салона, геометрического моста, соединяющего два задних крыла, и заднего стекла, которое составляет единое целое с системой заднего освещения».
Флавио Манцони особенно выделяет дизайн задней части : «Здесь мы видим то, что, возможно, является фирменной темой Ferrari 12Cilindri, демонстрируя, как нам удалось объединить технические и функциональные требования с красотой. Две активных аэродинамических заслонки интегрированы в заднее стекло, создавая фирменный стиль дельта».
Родственная модель купе, спайдер 12Cilindri, также использует подход «форма следует за функцией», где аналогичный черный элемент соединяет заднюю часть с аэродинамическими щитками, а две опоры, спускающиеся к хвостовой части, отражают выразительность боковин автомобиля.
Таким образом, дизайн Ferrari 12Cilindri проявляется совершенно по-новому, отказываясь от ностальгии и используя радикально новое мышление. Этот подход, более чем когда-либо, демонстрирует смелое видение Ferrari.