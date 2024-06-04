Ferrari, конечно, опирается на свое выдающееся прошлое, но никогда не ограничивается им. Новый 12Cilindri смело пишет свою собственную историю дизайна, используя совершенно новый язык, говорит Флавио Манцони, главный дизайнер компании Ferrari. «Создавая Ferrari 12Cilindri, мы хотели радикально изменить стилистику предыдущих моделей Ferrari со средним передним расположением двигателя V12. Это явный отход от скульптурного языка его предшественника. Одной из целей было изучение языков дизайна, имеющих лишь косвенное отношение к автомобильному миру».

Чтобы оценить дизайн автомобиля 12Cilindri, необходимо понять контекст новой модели в линейке Ferrari, говорит Андреа Милителло, руководитель отдела дизайна экстерьера спортивных автомобилей. «На момент запуска Ferrari 812 Superfast был самым мощным и самым производительным автомобилем в линейке Ferrari. Теперь это уже не так, потому что модели SF90 Stradale и SF90 XX Stradale мощностью 1000 HP и 1030 HP соответственно, превзошли его. Это открыло новые возможности для поиска более сложного, более целостного подхода, а не только для достижения спортивных результатов и демонстрации спортивного стиля».