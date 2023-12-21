Вспоминая Ferrari 365 GTB4 Daytona

Он станет последним новым 12-цилиндровым спортивным автомобилем, анонсированным Ferrari до того, как компания Fiat приобрела 40 процентов акций (в 1969 году). Этот автомобиль в значительной степени был нацелен на бурно развивающийся рынок Северной Америки. Он был больше, мускулистее и внушительнее, чем предыдущие берлинетты, и был так же хорош на калифорнийском бульваре, как и на альпийском перевале (хотя он вполне подходил для последнего).

Его стиль был необычным. Угловатый клиновидный корпус вместо изящных линий, оснащённый во всю ширину броской полосой из плексигласа, позади которой были размещены четыре фары. Дизайн был разработан Pininfarina, хотя он был совсем не похож на то, что ателье Pininfarina делало раньше. Главным дизайнером был легендарный Леонардо Фиораванти, который также занимался разработкой автомобилей Ferrari Dino 206 и Ferrari 246, а также модели, которая пришла на смену Daytona в 1973 году, Ferrari 365 GT4 BB «Boxer» с центральным задним двигателем. В этот выдающийся список великих Ferrari также входили модели Ferrari 308 GTB, 328 GTB и Ferrari GTO. Он говорил, что Daytona - его любимая модель.

Последующая версия, спайдер Ferrari 365 GTS4, явно была нацелена на западное побережье США, где было достаточно богатых покупателей, чтобы обосновать цену, и достаточно солнечного света, чтобы обосновать наличие складного верха.