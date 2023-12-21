Вспоминая Ferrari 365 GTB4 Daytona

Этот автомобиль был представлен почти ровно 55 лет назад на октябрьском Парижском автосалоне, где проходила презентация многих впечатляющих Ferrari. И до сих пор он остается классическим Ferrari V12 с передним расположением двигателя.
Своё неофициальное прозвище автомобиль 365 GTB4 получил в честь исторической победы Ferrari со счетом 1-2-3 в 24-часовой гонке Дайтоны 1967 года. Это же знаменитое имя носит и новый центральный задний двигатель V12 второго автомобиля ограниченной серии Ferrari Icona Ferrari Daytona SP3.
Посмотрите историю 365 GTB4, который дебютировал на Парижском автосалоне и получил мировое признание
Стиль автомобиля 365 GTB4 был культовым. Его огромный капот подчеркивал мощь двигателя V12. Это был могучий зверь, больше похожий на мускулистого боевого коня, чем на безудержного пони. Объем двигателя Colombo V2 увеличился до 4,4 литра по сравнению с 3,3 литрами предыдущего Ferrari 275 GTB4. Мягкие грациозные линии Ferrari 275 GTB4 превратились в мускулистое клиновидное тело. Короткая острая хвостовая часть еще больше подчеркнула длину носового обтекателя. Это был автомобиль, в котором доминировал передний двигатель и его мощность.
Будучи самым быстрым дорожным Ferrari своего времени, 365 GTB4 был логичным (и успешным) выбором для гоночной трассы
И он обеспечивал её должным образом. Максимальная мощность составляла 352 л.с., а максимальная скорость — 280 км/ч. Так или иначе, это был самый быстрый дорожный Ferrari того времени. И хотя это шло вразрез с последними тенденциями суперкаров, в которых двигатели размещались позади водителя, всё-равно считалось, что Daytona превосходит конкурентов с центральным задним двигателем по управляемости и предсказуемости. Очевидно, помогало превосходное распределение массы за счёт задней коробки передач и двигателя V12, расположенного в большинстве случаев позади передней оси.
Доказательством является то, что он впоследствии стал очень успешным гоночным автомобилем. Гоночные версии завоевали победу в своём классе в 24-часовой гонке Ле-Мана в 1972, 1973 и 1974 годах. Позже, в 1979 году, через шесть лет после снятия с производства, Daytona финишировала второй в 24-часовой гонке «Daytona».
Он станет последним новым 12-цилиндровым спортивным автомобилем, анонсированным Ferrari до того, как компания Fiat приобрела 40 процентов акций (в 1969 году). Этот автомобиль в значительной степени был нацелен на бурно развивающийся рынок Северной Америки. Он был больше, мускулистее и внушительнее, чем предыдущие берлинетты, и был так же хорош на калифорнийском бульваре, как и на альпийском перевале (хотя он вполне подходил для последнего).
Его стиль был необычным. Угловатый клиновидный корпус вместо изящных линий, оснащённый во всю ширину броской полосой из плексигласа, позади которой были размещены четыре фары. Дизайн был разработан Pininfarina, хотя он был совсем не похож на то, что ателье Pininfarina делало раньше. Главным дизайнером был легендарный Леонардо Фиораванти, который также занимался разработкой автомобилей Ferrari Dino 206 и Ferrari 246, а также модели, которая пришла на смену Daytona в 1973 году, Ferrari 365 GT4 BB «Boxer» с центральным задним двигателем. В этот выдающийся список великих Ferrari также входили модели Ferrari 308 GTB, 328 GTB и Ferrari GTO. Он говорил, что Daytona - его любимая модель.
Последующая версия, спайдер Ferrari 365 GTS4, явно была нацелена на западное побережье США, где было достаточно богатых покупателей, чтобы обосновать цену, и достаточно солнечного света, чтобы обосновать наличие складного верха.
Спустя пятьдесят пять лет после запуска 365 GTB4 название Daytona продолжает жить в Ferrari Daytona SP3, оснащенном двигателем V12
Конечно, Daytona была не первой Ferrari, использовавшей американское имя. В 1950 году дебютировала модель 340 America, первой Ferrari Superamerica стала модель 410 1955 года, а в 1957 году появилась эмблема Ferrari California.
Возможно, автомобиль 365 GTB4 имел неофициальное название Daytona. Однако, новая Ferrari Daytona SP3 явно и весьма официально отдает дань уважения спортивным гоночным автомобилям V12 с центральным задним двигателем, которые еще в 1967 году привели Ferrari к одной из величайших побед на спортивных автомобилях.