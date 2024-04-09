Двойное назначение

Давайте просто повторим этот факт: это дорожный автомобиль. В этом и заключается истинное достижение этой удивительной новой модели от Ferrari. Он создан для того, чтобы водители могли ощутить интенсивность и азарт автомобиля, созданного не только для гоночной трассы, но и для обычных дорог.

Раффаэле де Симоне покидает водительское кресло с чувством умиротворения после всех сделанных усилий. «Мы могли бы сделать этот автомобиль еще быстрее на трассе с помощью чисто гоночных настроек, - говорит он, - но он называется SF90 XX Stradale, поэтому в нем должны быть как ДНК «XX», так и элемент «Stradale». Для меня это очень важное достижение».

Конечно, задача разработки была значительно облегчена благодаря такой впечатляющей отправной точке, как SF90 Stradale, как утверждает Раффаэле: «Большинство возможностей SF90 XX Stradale стали результатом глубоких знаний и опыта, которые мы приобрели при создании автомобиля SF90 Stradale. Мы сделали отличный автомобиль еще лучше».