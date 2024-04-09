Двойное назначение

Это давление. Все внимание приковано к красному автомобилю, мчащемуся по длинной прямой во Фьорано на испытательной гоночной трассе Ferrari недалеко от Маранелло. Мировые СМИ собрались у трассы, сосредоточив всё внимание на SF90 XX Stradale, который пытается войти в историю, показав самый быстрый круг за всю историю автомобилей, разрешённых для езды на дорогах общего пользования. Чтобы сделать это - есть только один шанс: давление, естественно.
Наконец, на дисплее отображается результат: подтвержденное время круга 1'17.309" - на 1,4 секунды быстрее, чем у SF90 Stradale Assetto Fiorano. Глава отдела разработок Ferrari Раффаэле де Симоне окончательно доказал, что SF90 XX Stradale - самый быстрый дорожный автомобиль, разрешённый для использования на дорогах, из всех, которые когда-либо ездили вокруг Фьорано.
Давайте просто повторим этот факт: это дорожный автомобиль. В этом и заключается истинное достижение этой удивительной новой модели от Ferrari. Он создан для того, чтобы водители могли ощутить интенсивность и азарт автомобиля, созданного не только для гоночной трассы, но и для обычных дорог.
Раффаэле де Симоне покидает водительское кресло с чувством умиротворения после всех сделанных усилий. «Мы могли бы сделать этот автомобиль еще быстрее на трассе с помощью чисто гоночных настроек, - говорит он, - но он называется SF90 XX Stradale, поэтому в нем должны быть как ДНК «XX», так и элемент «Stradale». Для меня это очень важное достижение».
Конечно, задача разработки была значительно облегчена благодаря такой впечатляющей отправной точке, как SF90 Stradale, как утверждает Раффаэле: «Большинство возможностей SF90 XX Stradale стали результатом глубоких знаний и опыта, которые мы приобрели при создании автомобиля SF90 Stradale. Мы сделали отличный автомобиль еще лучше».
Чтобы достичь такого величия, Ferrari применила комплексный подход. Были учтены все аспекты: аэродинамика, гибридная силовая установка, снижение веса, логика управления, торможение, трансмиссия, звук и многое другое.
Во главе динамических достижений стоит аэродинамический пакет, который обеспечивает вдвое большую прижимную силу по сравнению с обычным SF90 Stradale. Как это ощущает водитель? «Это великолепные ощущения, - говорит Раффаэле. - Вы действительно чувствуете, что машина прилипла к земле, но еще больше впечатляет то, что вы можете лучше чувствовать баланс автомобиля. Сразу заметно фиксированное заднее антикрыло, но не менее важными являются и изменения спереди, такие как новый сплиттер и сдвоенные S-образные каналы воздухозаборников».
Огромное увеличение прижимной силы открыло гораздо больше возможностей для развития, например, увеличение жесткости пружин, что, в свою очередь, позволяет поддерживать очень стабильный уровень езды. Дополнительная прижимная сила также позволила значительно улучшить торможение за счёт более крупных задних дисков и новых колодок. В сочетании с другой инновацией ABS EVO тормозной путь теперь значительно короче, что позволяет водителю позже тормозить на поворотах.
Улучшенная аэродинамика также обеспечивает лучшее охлаждение, а это, в свою очередь, помогает высвободить еще больше мощности из гибридной силовой установки. Невероятная мощность SF90 XX Stradale 1030 HP на 30 HP больше, чем у обычной модели. Но еще большее развитие получил способ приложения крутящего момента. Когда вам это особенно необходимо, новая функция Ferrari «extra boost» использует точно такую же стратегию, как и в автомобилях Формулы-1, чтобы обеспечить дополнительную мощность короткими порциями. В сочетании с системами управления динамикой автомобиля она обеспечивает полное использование максимального крутящего момента для бокового ускорения.
Улучшенный саундтрек сделает ваши ощущения ещё более сильными. Звук двигателя V8 стал более насыщенным, резким и интенсивным, как по громкости, так и по тембру, а звук нового переключения передач ощущается в точности, как и на гоночном автомобиле XX. Кроме того, уменьшилось время отклика рулевого управления, что позволяет водителю по-настоящему чувствовать дорогу через рулевое колесо.
Несмотря на то, что SF90 XX Stradale разрешён для использования на дорогах, не стоит забывать, что он также создан для гоночной трассы. Клиенты смогут сами оценить все возможности этого необычного Ferrari на трассах по всему миру.
SF90 XX Stradale - это идеальное воплощение идеи о том, что целое больше, чем сумма его частей. Виртуозный цикл технических усовершенствований привел к появлению потрясающе мощного автомобиля. Передавая все ощущения и эмоции гоночного болида, он сохраняет при этом управляемость, устойчивость и практичность дорожного автомобиля.