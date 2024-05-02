Ferrari 12Cilindri, вызывающий эмоции

Культовый двигатель стал предметом изменений, частично внедрённых в Ferrari 812 Competizione и взятых из опыта, полученного в Формуле-1, например, скользящий палец для более эффективного управления профилями подъема клапанов. Для шатунов и поршней использовались соответственно титановые и алюминиевые сплавы для уменьшения веса и, следовательно, инерции в пользу скорости вращения и звука. Система впуска, характеризующаяся трубами с изменяемой геометрией и переработанным воздухозаборником, настраивает высокие частоты, которые идеально сочетаются с басами, выходящими из выпускного коллектора и дарят пассажирам музыку с типичным тембром двигателей V12 производителя из Маранелло. Впечатления от вождения поднимаются на более высокий уровень: ноты двигателя V12 можно слушать и на открытом воздухе, если вы сидите в Ferrari 12Cilindri Spider, который также будет представлен в эксклюзивной обстановке в Майами.

