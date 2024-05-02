Ferrari 12Cilindri, вызывающий эмоции

830 лошадиных сил, скорость вращения, достигающая 9500 об/мин, и передовая электроника представляют собой настоящий переломный момент по сравнению с автомобилями Gran Turismo 50-х и 60-х годов, которые вдохновили на его создание, но симфония, создаваемая каждым из двенадцати цилиндров, и неподвластный времени дизайн не оставляют сомнений: цифры и эмоции могут сосуществовать в одном теле. Спортивность, класс и элегантность олицетворяют собой три души автомобиля Ferrari 12Cilindri, который за простыми и гармоничными линиями скрывает инновационные решения, такие как активная аэродинамика с двумя отдельными секциями, явно вдохновленными авиацией, 8-ступенчатая коробка передач DCT, независимый привод на четыре колеса и продвинутая электроника с такими системами, как формирование крутящего момента без наддува, ABS Evo и контроль бокового скольжения 8.0.
Культовый двигатель стал предметом изменений, частично внедрённых в Ferrari 812 Competizione и взятых из опыта, полученного в Формуле-1, например, скользящий палец для более эффективного управления профилями подъема клапанов. Для шатунов и поршней использовались соответственно титановые и алюминиевые сплавы для уменьшения веса и, следовательно, инерции в пользу скорости вращения и звука. Система впуска, характеризующаяся трубами с изменяемой геометрией и переработанным воздухозаборником, настраивает высокие частоты, которые идеально сочетаются с басами, выходящими из выпускного коллектора и дарят пассажирам музыку с типичным тембром двигателей V12 производителя из Маранелло. Впечатления от вождения поднимаются на более высокий уровень: ноты двигателя V12 можно слушать и на открытом воздухе, если вы сидите в Ferrari 12Cilindri Spider, который также будет представлен в эксклюзивной обстановке в Майами.
Удовольствие доставляет не только звук знаменитого двигателя: капот с обратным открыванием подчеркивает его формы и пропорции, идеально гармонируя с четкими чистыми линиями автомобиля Ferrari 12Cilindri. Функциональный подход к поверхностям и отсылка к аэронавтике с типичными формами дельтовидных крыльев вписываются в утонченный стиль, который обращается к моделям прошлого без ностальгии, но всегда с чувственностью. Автомобиль 12Cilindri вобрал в себя все: суть традиции, погруженной в новый стилистический код, элегантность и... «бабочки в животе при каждом переключении передач!», как часто любит повторять директор по разработке продукта Джанмария Фульдженци.