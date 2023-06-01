Доведённые до совершенства

Этот 812 Competizione из коллекции Scuderia отличается глянцево-желтым кузовом с синей и двумя красными полосами по всей длине автомобиля
Этот дух сохраняется и сегодня благодаря программе персонализации Ferrari Tailor Made, которая позволяет ограниченному числу покупателей при содействии команды экспертов, доступной в трех городах: Маранелло, Шанхае и Нью-Йорке, взять Ferrari и создать действительно уникальный автомобиль. Впрочем, в наши дни выбор практически безграничен, и команда дизайнеров в качестве ключевых ориентиров использует такие ценности бренда, как любовь к своему делу, инновации и элегантность.
На первом этапе в качестве отправной точки программа Tailor Made предлагает три коллекции на выбор: Classica, Inedita и Scuderia. Оттуда клиенты Ferrari могут черпать вдохновение и приступить к созданию своего идеального автомобиля с максимальной свободой выбора, используя беспрецедентный ассортимент материалов.
Еще одна совместная работа Tailor Made — это 812 GTS Blu Genziana с полосой кремового цвета из коллекции Inedita
Коллекция Classica вобрала в себя некоторые элементы стиля и функциональности классических Ferrari Grand Tourer прошлого и сделала их современными. Это означает возможность сочетать роскошные материалы, такие как кашемир и винтажная кожа, с новейшими технологиями производства.
Коллекция Inedita, напротив, больше ориентирована на будущее, применяя экспериментальный подход и используя высокотехнологичные материалы и ткани, такие как джинс. Разработанная таким образом, чтобы быть узнаваемой и оригинальной, эта коллекция предназначена для тех клиентов, которые хотят выделиться своим выбором.
Наконец, коллекция Scuderia уходит своими корнями в богатую гоночную историю Ferrari, демонстрируя ДНК автомобилей из Маранелло использованием таких материалов, как прорезиненная кожа, кевлар и микроволокно, а также отделки из углеродного волокна. За последние двенадцать месяцев появились яркие экземпляры автомобилей Ferrari из всех трех коллекций Tailor Made, которые поразили поклонников по всему миру.
Этот белый SF90 Spider из коллекции Classica вдохновлен 308 GTBi 1980-х годов
Например, в коллекции Classica есть автомобиль 812 GTS с великолепным экстерьером цвета Blu Notte и роскошным кожаным салоном цвета Testa di Moro, а также спайдер SF90, на этот раз белого цвета, вдохновленный культовым Ferrari 308 GTBi 1980 года выпуска. Дизайнеры отдела Tailor Made вместе с клиентом создали сочетание экстерьера белого цвета Bianco King с салоном из черной алькантары и темно-синей кожи, создав мощный контраст.
Есть также купе Roma, выполненное в красно-белой цветовой гамме, которое отсылает нас к Ferrari 250 LM 1960-х годов. Внутри он выглядит спортивно и функционально в сочетании с ценной тканью Jeans Aunde.
Коллекция Inedita также недавно выпустила несколько не менее потрясающих автомобилей в рамках программы Tailor Made. Среди них автомобиль SF90 Stradale цвета Matte Orange и Grey Canna di Fucile с угольно-черными сиденьями Ultrasuede и напольными ковриками Superfabric, автомобиль 812 GTS с потрясающим трехслойным лакокрасочным покрытием Blu Genziana с кремовой полоской на ливрее и великолепный спайдер SF90 с очень уникальным экстерьером. Этот автомобиль начинается с черного цвета Nero Daytona, но сзади резко переходит в цвет Rosso Magma, создавая двухцветный Ferrari с контрастным салоном из глянцевого карбона и черной алькантары.
В этой коллекции Inedita Tailor Made окраска SF90 Spider меняется с Nero Daytona спереди на Rosso Magma сзади
Наконец, коллекция Scuderia в рамках программы Tailor Made выпустила один автомобиль 812 Competizione и два SF90 Stradale, которые, безусловно, привлекают внимание. Первый SF90 окрашен в глянцевый цвет Giallo Modena с желтыми деталями, которые отражаются внутри, а второй экземпляр — матово-черный с красными деталями, преимущественно на переднем бампере и нижних порогах кузова. Гоночные сиденья Goldrake обтянуты красной джинсовой тканью Aunde.
Меж тем, автомобиль 812 Competizione воплощает скорость, мощь и гоночное наследие в желтом глянцевом кузове с двойной красно-синей полосой ливреи и сиденьями из джинсовой ткани в окружении черной алькантары. Независимо от того, к какой коллекции принадлежит Tailor Made Ferrari, результат всегда вызывает восхищение: мощное отражение индивидуальности, которое может оценить каждый.