Доведённые до совершенства

Коллекция Classica вобрала в себя некоторые элементы стиля и функциональности классических Ferrari Grand Tourer прошлого и сделала их современными. Это означает возможность сочетать роскошные материалы, такие как кашемир и винтажная кожа, с новейшими технологиями производства.

Коллекция Inedita, напротив, больше ориентирована на будущее, применяя экспериментальный подход и используя высокотехнологичные материалы и ткани, такие как джинс. Разработанная таким образом, чтобы быть узнаваемой и оригинальной, эта коллекция предназначена для тех клиентов, которые хотят выделиться своим выбором.

Наконец, коллекция Scuderia уходит своими корнями в богатую гоночную историю Ferrari, демонстрируя ДНК автомобилей из Маранелло использованием таких материалов, как прорезиненная кожа, кевлар и микроволокно, а также отделки из углеродного волокна. За последние двенадцать месяцев появились яркие экземпляры автомобилей Ferrari из всех трех коллекций Tailor Made, которые поразили поклонников по всему миру.