Символ своего времени

На дворе 1964 год, мир меняется. Впитав в себя блюз и став потрясающими живыми исполнителями, «The Beatles» и «The Rolling Stones» теперь готовы реэкспортировать музыку в страну, где она зародилась, тем самым перестраивая мир развлечений.
В кино выход третьего фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер» положил начало идее блокбастера и представил новую мощную форму знаменитости. В октябре 1964 года в Японии начал курсировать высокоскоростной поезд «Токайдо Синкансен». С точки зрения элегантного модернизма, лучше этого ничего не было.
275 GTB под номером 252, одержавший победу в 1966 году в гонке в Асколи Колле-Сан-Марко
Энцо Феррари уже получил признание в Италии и Европе, и к этому моменту Америка также попала под его чары. Голливудская элита шоу-бизнеса обожала его машины, и постоянно растущая группа профессионалов и частников соревновалась на старых и новых автомобилях Ferrari на многих пыльных аэродромах, которые были перестроены под гоночные трассы. Вышел Ferrari 275 GTB.
Представленный на Парижском автосалоне 1964 года, он продемонстрировал Ferrari на пороге модернизма, охватившего весь мир. Его задача состояла в том, чтобы заменить универсальный автомобиль непревзойденной элегантности 250 GT. Объединение талантов Ferrari, Pininfarina и кузовостроителя Scaglietti гарантировало, что это не только не будет проблемой, но и что новый автомобиль станет также предвестником смены парадигмы в языке дизайна компании.
Соответственно, у Ferrari 275 GTB был удлинённый капот, эффектно сдвинутая назад кабина и короткий хвост Камма с характерным задранным крылом. Заметный шаг вперед был сделан и в инженерном плане. Модель 275 GTB была легче, чем Lusso, а объём её двигателя V12 увеличился до 3 286 кубических сантиметров при заявленной мощности 280 куб. см., при 7 600 оборотах в минуту. Вся эта мощность приводилась в действие пятиступенчатой задней коробкой передач, первой в своём роде, появившейся на дорожных автомобилях Ferrari.
История Ferrari 275 GTB схожа с историей других автомобилей Ferrari той золотой эпохи: удивительно короткий производственный цикл, постоянная эволюция, дополненная конкурирующими версиями и техническими усовершенствованиями. Когда FIA отказалась омологировать Ferrari 250 LM в классе GT, производитель из Маранелло переделал модель Ferrari 275 GTB для гонок. В это время особенно выделялся великолепный 275 GTB «Speciale», который был выпущен в количестве трёх экземпляров, а его модификации включали более легкое шасси и тюнингованный двигатель Tipo 213. Модель Speciale доказала, что является достойным преемником Ferrari 250 GTO, заняв третье место в общем зачёте в Ле-Мане в 1965 году.
После двух напряженных лет Ferrari 275 GTB успешно дебютировал на Парижском автосалоне в 1966 году. Эта версия оснащалась четырехкамерным двигателем V12. Это был первый дорожный автомобиль Ferrari с такой конфигурацией, который развивал 300 л.с. при 8000 об/мин. Североамериканский представитель компании, Луиджи Чинетти, увидел в версии кабриолета потенциал для американского рынка и заказал около 25 таких автомобилей. В итоге было выпущено всего 10 экземпляров так называемых спайдеров NART, превратив оригинал в нечто вроде единорога Ferrari.
Это была такая редкость, что позже в моду вошли несанкционированные модификации. Именно это произошло с шасси № 10621 автомобиля Ferrari 275 GTB, который изначально был берлинеттой, принадлежавшей некоему Стиву Маккуину. Маккуин перекрасил автомобиль, поставленный с завода в коричневом цвете Nocciola, в красный цвет Chianti и заменил колеса Campagnolo на проволочные колёса Borrani. Он ездил на Ferrari из Лос-Анджелеса на съемочную площадку фильма «Буллит», большая часть которого снималась в Сан-Франциско.
Перенесемся примерно на десятилетие вперед, в 1980 год, когда этот конкретный Ferrari 275 GTB подвергся вышеупомянутому преобразованию в спайдер. Затем перенесемся в 2010 год, когда его новый австралийский владелец Верн Шуппан, бывший гонщик Формулы-1, решил вернуть автомобилю былую славу, поручив реставрацию отделу Classiche компании Ferrari.
После завершения работ официальный журнал Ferrari был приглашен сесть за руль отреставрированного Ferrari 275. Во время движения оглушительный рев двигателя Colombo V12, который, несомненно, является одним из величайших звуков в автомобильном мире, достигая своей красной линии, вызывал непередаваемое ощущение мурашек по коже. Это был мощный автомобиль, и для управления им требовалась определенная решимость. А теперь представьте, что вы - Стив Маккуин, направляющийся на север сквозь утренний морской туман по шоссе Тихоокеанского побережья на съемочный день. Или многочасовые гонки на Ferrari 275 GTB Competizione по трассе Ле-Мана или Спа. Автомобиль и легенда слились воедино в стиле Ferrari.