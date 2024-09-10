Символ своего времени

На дворе 1964 год, мир меняется. Впитав в себя блюз и став потрясающими живыми исполнителями, «The Beatles» и «The Rolling Stones» теперь готовы реэкспортировать музыку в страну, где она зародилась, тем самым перестраивая мир развлечений.

В кино выход третьего фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер» положил начало идее блокбастера и представил новую мощную форму знаменитости. В октябре 1964 года в Японии начал курсировать высокоскоростной поезд «Токайдо Синкансен». С точки зрения элегантного модернизма, лучше этого ничего не было.