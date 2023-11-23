Невоспетый гоночный герой Ferrari

Прийти на замену Ferrari 250 GTO, который, возможно, является, самым величайшим автомобилем Ferrari и, безусловно, самым неоценимым из всех? Эта незавидная задача была отведена Ferrari 250 LM, представленному почти 60 лет назад на Парижском автосалоне.

Ferrari 250 LM никогда не сможет сравниться с гоночной славой GT Ferrari 250 GTO. И все же это был далеко не самый последний автомобиль. Он принес бы большой успех в автоспорте, включая полную победу в Ле-Мане; его дизайн вдохновил множество новых моделей Ferrari (включая Ferrari 296 GTB); и теперь это один из самых востребованных и ценных классических Ferrari.