Невоспетый гоночный герой Ferrari

Прийти на замену Ferrari 250 GTO, который, возможно, является, самым величайшим автомобилем Ferrari и, безусловно, самым неоценимым из всех? Эта незавидная задача была отведена Ferrari 250 LM, представленному почти 60 лет назад на Парижском автосалоне.
Ferrari 250 LM никогда не сможет сравниться с гоночной славой GT Ferrari 250 GTO. И все же это был далеко не самый последний автомобиль. Он принес бы большой успех в автоспорте, включая полную победу в Ле-Мане; его дизайн вдохновил множество новых моделей Ferrari (включая Ferrari 296 GTB); и теперь это один из самых востребованных и ценных классических Ferrari.
Его создание было тяжелым. По сути, это была версия купе берлинетта спортивного гоночного прототипа 250 P, победителя Ле-Мана 1963 года. Как и Ferrari 250 GTO, он задумывался как автомобиль ограниченной серии для участия в гонках на серийных спортивных автомобилях GT. И как таковой, он будет продаваться клиентам и участвовать в главных гонках GT по всему миру.
Однако через несколько месяцев после презентации Ferrari 250 LM в Париже, FIA (руководящий орган мирового автоспорта) отказалась сертифицировать его. Аргументом было то, что компания Ferrari не смогла произвести 100 автомобилей, необходимых для омологации.
Вместо этого он мог участвовать в гонках прототипов высшего уровня против специально созданных спортивных гоночных автомобилей. Это решение значительно снизило вероятность победы Ferrari 250 LM в гонках и его привлекательность для клиентов. И оно очень разозлило Энцо Феррари, который пригрозил отказаться от участия в гонках GT.
В то время как Скудерия Феррари использовала прототипы спортивных гоночных моделей 275 P и 330 P в сезонах 1964 и 1965 годов, менее мощный (и более медленный) Ferrari 250 LM был продан частным командам, которым Ferrari оказывала поддержку, включая North American Racing Team (NART), базирующуюся в Великобритании команду Ferrari, швейцарскую Ecurie Filipinetti и бельгийскую Ecurie Francorchamps. Возможно, он был менее мускулистым, чем болиды 275 P и 330 P, но маневренность, скорость и надежность Ferrari 250 LM в любом случае делали его привлекательным спортивным гоночным автомобилем.
Его звездный час наступил в Ле-Мане в 1965 году. В борьбе против нового болида 330 P2 Скудерии Феррари и нового GT40 Ford, представленный командой NART Ferrari 250 LM Йохена Риндта и Мастена Грегори одержал шокирующую победу. Они стартовали всего с 11-го места на стартовой решетке, отставая в квалификации на 12 секунд от самого быстрого Ford.
У высокобюджетных автомобилей Ford были проблемы с двигателем и трансмиссией, и они рано сошли с гонки. Новые 330 P2, казалось, шли к победе, пока их инновационные дисковые тормоза не начали трескаться. Ferrari всегда использовала автогонки для тестирования новых компонентов и в 1965 году она опробовала новые тормозные диски с радиальными вентиляционными каналами (которые вскоре станут обычным явлением в гоночных автомобилях). Когда отказали тормоза, снизились и шансы болида 330 P2 на победу.
Ferrari 250 LM, заявленный командой NART, выиграет с преимуществом в пять кругов у других, заявленных частным образом, автомобилей Ferrari 250 LM и Ferrari 275 GTB. Это был финиш 1-2-3 Ferrari. Победа, достигнутая тремя аутсайдерами Ferrari.
Ferrari 250 LM Скудерии Filipinetti также занял шестое место после пары новых Porsche, только что выпущенных с завода. Ferrari 250 LM также одержал победу на 12-часовой гонке в Реймсе (в 1964 году) и на 9-часовой гонке Кьялами в Южной Африке (также в 1964 году).
Дизайн Ferrari 250 LM был определяющим направлением, поэтому многие его стилистические элементы были скопированы (в том числе на 296 GTB). Его технология также была весьма инновационной, не в последнюю очередь потому, что это было первое купе Ferrari с заднеприводной компоновкой двигателя V12.
Самое главное - он занял высокое место в гоночном пантеоне Маранелло как последний Ferrari, одержавший безоговорочную победу в Ле-Мане. До того момента, пока в этом году новый гиперкар 499P не достиг своей славы.