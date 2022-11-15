В течение 75 лет Ferrari производит двигатели V12, которые выигрывали чемпионаты мира, очаровывали владельцев, приводили в движение самые быстрые автомобили в мире и стали квинтэссенцией двигателя внутреннего сгорания. Двигатель V12 приводил в движение самый первый Ferrari и самый последний, принципиально новый Purosangue. Это самая известная конфигурация двигателя от Маранелло, отличительная черта многих его великолепных автомобилей.
Двигатель V12 имеет два ряда по шесть цилиндров, соединённых общим коленчатым валом, поршни которых расположены в форме буквы V обычно под углом 60 градусов (или близко к этому). Впервые этот двигатель был использован в гоночных лодках и приводил в действие ряд известных самолетов времен Второй мировой войны, включая истребители «Спитфайр» и «Мессершмитт». До войны он использовался различными производителями роскошных автомобилей, включая Rolls-Royce и Cadillac.
Посмотрите 75 лет истории развития двигателя Ferrari V12, от ранних гоночных автомобилей до нового Purosangue
После войны Энцо Феррари начал работу над своим первым Ferrari. Была выбрана конфигурация V12.
Почему V12? Они идеально сбалансированы, поэтому имеют минимальную вибрацию. У них также очень плавная подача энергии. Поскольку они так хорошо сбалансированы, они могут развивать более высокие обороты, чему способствует небольшой размер каждого цилиндра. Обычно это двигатели с большим рабочим объемом, поэтому они потребляют больше воздуха и топлива, что увеличивает мощность. Они были и остаются редкими, потому что они дорогостоящие и сложные.
Энцо Феррари знал, что формат V12 будет хорошо подходить для одноместных и спортивных гоночных автомобилей, а также он идеально подходил для автомобилей класса «grand tourers». Он обеспечивал большую универсальность.
V12 по-прежнему присутствует на многих «Гарцующих жеребцах», включая 812 GTS, Daytona SP3 и новый четырехместный Purosangue
Тем не менее, для новой автомобильной компании все еще было очень амбициозным спроектировать совершенно новый V12. Ferrari поручила эту задачу Джоаккино Коломбо, конструктору рядного восьмицилиндрового 1,5-литрового двигателя, использовавшегося в чемпионатах мира F1 1950 и 1951 годов, где победу одержала команда Alfa Romeo. Новый двигатель V12 имел объем 1,5 литра, чтобы соответствовать правилам Формулы-1 того времени. Он дебютировал в 1947 году на спортивном гоночном автомобиле 125S, первом автомобиле Ferrari, выигравшем шесть гонок из 13.
Оснащённый нагнетателем, он приводил в движение первый автомобиль Ferrari F1, 125 F1 1948 года, заняв третье место в своей первой гонке Гран-при Италии. В следующем году были представлены двойные верхние распределительные валы, и это было первой из многочисленных модификаций. Всегда актуальный двигатель Colombo V12 устанавливался на автомобили Ferrari до 1989 года, когда его рабочий объем достиг 4,9 литра.
Некоторые из наиболее выдающихся автомобилей Ferrari использовали Colombo V12, в том числе 250 GT Berlinetta с короткой колесной базой 1959 года, Ferrari 250 GTO 1962 года и 365 GTB4 Daytona 1968 года. Это, безусловно, самый известный и долговечный двигатель V12 в истории.
V12 стал отличительной чертой инженерной мысли Ferrari, он был представлен на самых быстрых и красивых автомобилях в ее истории
Джоаккино Коломбо вернулся в Alfa Romeo в 1950 году и был заменен на посту технического директора Аурелио Лампреди. Его двигатели V12 гораздо большей мощности позволили Ferrari одержать первую победу в Формуле-1 (Гран-при Великобритании 1951 года), первых двух чемпионатах мира среди спортивных автомобилей Скудерии (1953 и 1954 годы) и использовались в элегантных автомобилях класса Grand Tourer, включая 410 Superamerica 1956 года.
Следующий новый двигатель V12 позволил Ferrari завоевать еще два титула чемпиона мира среди спортивных автомобилей в 1956 и 1957 годах. Он был разработан Витторио Джано, инженером успешной гоночной команды Alfa Romeo 1930-х годов и другом Энцо Феррари.
Следующим знаменитым 12-цилиндровым двигателем Ferrari был не V12. Скорее, это был оппозитный 12-цилиндровый двигатель. Разработанный новым техническим директором Мауро Форгьери, он приводил в действие успешные автомобили Ferrari F1 в 70-х годах, в том числе автомобили Ники Лауды, выигравшие чемпионат мира. Дорожная версия оппозитного двигателя Flat 12 обеспечила выдающиеся характеристики для легендарных автомобилей 365 GT4 Berlinetta Boxer и Testarossa.
Новый Purosangue оснащен 6,5-литровым двигателем V12, который развивает 725 л. с. и 716 Нм крутящего момента, разгоняя автомобиль до 193 миль в час
Новый 3,5-литровый двигатель V12 появился в сезоне F1 1989 года, выиграв свою первую гонку. 4,7-литровая версия приводила в движение суперкар Ferrari F50. В 1995 году в соответствии с новыми правилами F1 объем двигателя был уменьшен до 3,0 литров. Это был последний двигатель Ferrari F1 V12.
Что касается дорожных автомобилей, то долгоживущий Colombo V12 был заменен в 1992 году семейством двигателей F116/F133, которые приводили в действие модели 456 GT, 550 Maranello и 612 Scaglietti. Новый двигатель F140 V12 был представлен в 2002 году, дебютировав в суперкаре Enzo. Это нынешний V12 от Маранелло, приводящий в действие — в его новейшем 6,5-литровом исполнении — автомобили 812 Superfast/GTS, Daytona SP3 и новый Purosangue.
Этот двигатель славится своей мощностью, плавностью хода, звуковым сопровождением и характером. Как и любой другой Ferrari V12 за последние 75 лет.