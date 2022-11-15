В течение 75 лет Ferrari производит двигатели V12, которые выигрывали чемпионаты мира, очаровывали владельцев, приводили в движение самые быстрые автомобили в мире и стали квинтэссенцией двигателя внутреннего сгорания. Двигатель V12 приводил в движение самый первый Ferrari и самый последний, принципиально новый Purosangue. Это самая известная конфигурация двигателя от Маранелло, отличительная черта многих его великолепных автомобилей.





Двигатель V12 имеет два ряда по шесть цилиндров, соединённых общим коленчатым валом, поршни которых расположены в форме буквы V обычно под углом 60 градусов (или близко к этому). Впервые этот двигатель был использован в гоночных лодках и приводил в действие ряд известных самолетов времен Второй мировой войны, включая истребители «Спитфайр» и «Мессершмитт». До войны он использовался различными производителями роскошных автомобилей, включая Rolls-Royce и Cadillac.