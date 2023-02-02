Самый знаменитый автомобиль из когда-либо созданных

Ferrari 250 GTO - это не просто красивый автомобиль в буквальном смысле этого слова, он официально является произведением искусства. Такое решение в 2019 году вынес Болонский суд, запретив любой компании создавать копии культового промышленного образца производителя из Маранелло.

Прозванный "Муравьедом" за длинный низкий капот, переходящий в плексигласовые колпаки на фарах обтекаемой формы и выступающую переднюю решетку радиатора, автомобиль 250 GTO в первую очередь отличался функциональным дизайном.

