Самый знаменитый автомобиль из когда-либо созданных

Ferrari 250 GTO - это не просто красивый автомобиль в буквальном смысле этого слова, он официально является произведением искусства. Такое решение в 2019 году вынес Болонский суд, запретив любой компании создавать копии культового промышленного образца производителя из Маранелло.
Прозванный "Муравьедом" за длинный низкий капот, переходящий в плексигласовые колпаки на фарах обтекаемой формы и выступающую переднюю решетку радиатора, автомобиль 250 GTO в первую очередь отличался функциональным дизайном.
Посмотрите историю потрясающего 250 GTO, одного из самых знаменитых автомобилей на планете
Аббревиатура GTO расшифровывается как Gran Turismo Omologata, или Grand Touring Homologation, что свидетельствует о том, что 250 GTO был создан в соответствии с требованиями омологации для автоспорта FIA в категории Group 3 Grand Touring Car, чтобы превзойти автомобили AC Cobra, Jaguar E-type и различные Aston Martin на гоночной трассе, и ключом к этому был более аэродинамически эффективный кузов.
Это не был проект с чистого листа. Предшественником GTO была родственная модель 250 GT "SWB" с короткой колесной базой, который дебютировал в конце 1959 года и пользовался значительным успехом в автоспорте, но по мере усиления конкуренции компании Ferrari пришлось увеличить темп.
Первоначально представленный около 61 года назад, 250 GTO был беспрецедентным с точки зрения стиля и мощности
Разработанный Colombo 3,0-литровый двигатель V12 был установлен спереди и разгонял автомобиль до головокружительной скорости 252 км/ч
Это были относительно незначительные изменения, но они позволили получить более плавные формы и гораздо более эстетичный дизайн, а также аэродинамическую эффективность на трассе.
Внутри серийный GTO оставался решительно без излишеств, экономия веса была в порядке вещей: матерчатые ковшеобразные сиденья, без ковролина и обивки, открытая металлическая коробка передач, ставшая фирменным знаком Ferrari, и даже нет спидометра.
Несмотря на то, что было выпущено всего 36 экземпляров 250 GTO, шесть десятилетий спустя все они сохранились и полностью разрешены для использования на дорогах
В сочетании с мощностью 300 л.с., максимальной скоростью 175 миль/ч и весом 880 кг без жидкостей (значительное улучшение на 20 л.с., 7 миль/ч и 60 кг по сравнению с 250 GT SWB), автомобиль 250 GTO сразу же стал конкурентоспособным, завоевав победу в классе с более чем 2,0-литровыми двигателями в Международном чемпионате FIA для производителей GT три года подряд в 62, 63 и 64 годах.
В период с 1962 по 64 год было выпущено всего 36 экземпляров, все они были официально разрешены для дорожного движения, все сохранились до наших дней и все они являются одними из самых востребованных и ценных коллекционных автомобилей, когда-либо созданных.
Наследие "Муравьеда" не имеет себе равных в автомобильном мире; его редкость, красота и эффективность на трассе привели к тому, что он стал одним из, если не самым востребованным автомобилем из существующих
Однако не все GTO одинаковы - первые 33 автомобиля серии 1 отличались тройными D-образными вентиляционными отверстиями над решеткой радиатора и двойными вентиляционными отверстиями, похожими на жабры акулы, за передними колесами, а в 1964 году было выпущено три автомобиля серии 2, которые лишились вентиляционных отверстий на носовом обтекателе, но получили дополнительные жабры за передними колесами. Некоторые автомобили Серии I были доработаны и переоборудованы с заменой на кузов Серии 2, другие были модифицированы.
Будучи очень разными предложениями, всё-таки оба эти автомобиля официально причислены к произведениям искусства.